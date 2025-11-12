Nueva York aumenta el beneficio máximo por desempleo a casi 900 dólares

Nueva York acaba de aprobar uno de los aumentos más significativos en el beneficio por desempleo en su historia reciente. Los trabajadores desempleados podrán recibir hasta $869 dólares semanales, un incremento notable frente a los $504 que se entregaban anteriormente.

La gobernadora Kathy Hochul anunció la medida tras confirmar que el estado invirtió casi 7 mil millones de dólares para saldar la deuda con el Fondo Fiduciario Federal de Seguro de Desempleo (UI). Este pago no solo devuelve la solvencia al fondo, sino que permite elevar el monto de los beneficios y reducir los costos para las empresas.

“Con el aumento de los beneficios máximos semanales, podemos ayudar a los neoyorquinos desempleados, incluidos aquellos a quienes los republicanos en Washington han fallado, al tiempo que reducimos los costos para los empleadores”, declaró Hochul, en declaraciones recopilas por NBC New York .

Un respiro para los desempleados

El incremento llega en un momento clave: el cierre federal impulsado por el Partido Republicano ha dejado a 115.000 empleados federales en Nueva York sin salario, intensificando la presión económica sobre miles de familias. Hochul criticó duramente la situación, asegurando que las políticas de Donald Trump y su partido “han dejado a miles de neoyorquinos desempleados y sin apoyo”.

La medida, en contraste, busca brindar estabilidad económica y asegurar que los trabajadores afectados puedan cubrir sus necesidades básicas mientras buscan nuevas oportunidades laborales.

Cómo se calcula el beneficio

El monto del beneficio semanal por desempleo en Nueva York depende de cuánto haya ganado cada trabajador durante un período base específico. Para estimar el pago, el estado ofrece una herramienta en línea en el sitio web del Departamento de Trabajo que permite calcular el monto aproximado según los ingresos previos.

Este nuevo ajuste podría beneficiar a miles de neoyorquinos que enfrentan la pérdida de empleo, especialmente en un contexto económico marcado por la incertidumbre política y los efectos del cierre gubernamental.

Alivio para las empresas

Desde ahora, las empresas ya no recibirán las facturas anuales del Recargo por Evaluación de Intereses (IAS) tras el pago de la deuda del IS, lo que supondrá un ahorro promedio de $100 por empleado en 2026 y de $250 en 2027. Además, el aumento gradual de la base salarial imponible en 2026 fortalecerá el fondo fiduciario, ayudando a mantener tasas impositivas estables a largo plazo y asegurando la sostenibilidad del sistema de desempleo estatal.

