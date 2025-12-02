inklusion.png Sitio accesible
Video capta el momento exacto de un choque en cadena con 45 vehículos

Una intensa tormenta invernal desató el caos este fin de semana en la Interestatal 70 de Indiana. Las impactantes imágenes, que ya circulan en redes sociales, muestran cómo los conductores perdieron el control ante las condiciones de “visibilidad cero”.

Publicado por: Redacción adn Noticias
  • La combinación de ráfagas de viento y nieve en polvo creó un fenómeno de “ceguera blanca” (whiteout) en tormenta, el cual impidió a los conductores frenar a tiempo, acumulando al menos decenas de autos y camiones en la vía.
  • A pesar del choque masivo, las autoridades confirmaron que no hubo fallecidos; los 12 heridos fueron trasladados de urgencia a hospitales locales con lesiones de diversa gravedad.
  • Este accidente marca el inicio de una temporada invernal agresiva, con alertas vigentes por vórtices polares y temperaturas extremas que amenazan el medio oeste y la costa este de Estados Unidos esta semana.
