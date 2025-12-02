Samsung presenta el Galaxy Z TriFold, su esperado plegable con dos bisagras

Samsung hizo oficial el lanzamiento del Galaxy Z TriFold, el dispositivo plegable más ambicioso de la compañía hasta la fecha. Tras años de rumores, el modelo debutará primero en Corea del Sur el 12 de diciembre, mientras que su llegada a Estados Unidos está prevista para el primer trimestre de 2026.

Aunque aún no hay precio para el mercado norteamericano, en Corea costará 3.590.400 KRW (unos $2.500 dólares) en su versión de 512 GB, de acuerdo con The Verge .

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Una pantalla interior gigante

El corazón del TriFold es su pantalla interior de 10 pulgadas, con resolución de 2160 x 1584 y una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz, que baja hasta 1 Hz para ahorrar energía.

Su tamaño permite ejecutar tres aplicaciones simultáneamente, colocadas en vertical, y usar Samsung DeX sin necesidad de un monitor externo. La pantalla exterior mantiene un formato más tradicional: 6.5 pulgadas, resolución 1080p y relación 21:9, similar a la del Z Fold 7.

[Video] Crafting Perfection: The Making of Galaxy Z TriFold — Samsung Electronics (@Samsung) December 2, 2025

Diseño particular: tres grosores y dos bisagras

Cada panel del TriFold tiene un grosor diferente:



Panel central: 4.2 mm con puerto USB-C

con puerto USB-C Panel más delgado: 3.9 mm , con bandeja SIM

, con bandeja SIM Tercer panel: 4.0 mm

Ambos paneles laterales se pliegan hacia adentro sobre el central, a diferencia del Mate XT de Huawei. Samsung asegura que la pantalla soporta hasta 200.000 pliegues, equivalente a cinco años de uso a razón de 100 pliegues diarios.

Cuando el dispositivo está plegado mide 12.9 mm de grosor, más que el Galaxy S25 Ultra (8,2 mm) y el Z Fold 7 (8,9 mm), aunque cercano al Z Fold 6 (12,1 mm). Su peso es de 309 gramos, similar al Mate XT de Huawei (298 g).

El panel trasero está hecho de polímero reforzado con fibra de vidrio y cerámica, mientras que sus dos bisagras usan un diseño de doble riel protegido con titanio. Cuenta con certificación IP48, lo que lo hace resistente al agua, aunque no al polvo.

Introducing Galaxy Z TriFold: The Shape of What’s Next in Mobile Innovationhttps://t.co/aLocjjQSx8 — Samsung Electronics (@Samsung) December 2, 2025

Cámaras, potencia y batería

A pesar de su compleja arquitectura, el Galaxy Z TriFold incluye un sistema de tres cámaras traseras: 200 MP f/1.7 (gran angular), 12 MP (ultra gran angular) y 10 MP (telefoto 3x). También incorpora dos cámaras selfie de 10 MP, una en la pantalla interior y otra en la exterior.

Para alimentar el dispositivo, cada panel integra una batería que en conjunto suma 5.600 mAh. El rendimiento está a cargo del Snapdragon 8 Elite para Galaxy, acompañado de 16 GB de RAM.

Por otro lado, uno de los puntos más llamativos es la ausencia de compatibilidad con S Pen, pese a que modelos anteriores como el Z Fold sí lo incorporaban.

Con el Galaxy Z TriFold, Samsung apuesta por un formato nuevo dentro de los plegables, destinado a quienes buscan máxima productividad, una pantalla enorme y un diseño futurista.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.