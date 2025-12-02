inklusion.png Sitio accesible
Trump buscaría despojar de la ciudadanía a naturalizados

La administración del presidente Donald Trump, a través del Departamento de Justicia, ha intensificado los esfuerzos para revocar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados.

Publicado por: Redacción adn Noticias

  • A diferencia de administraciones pasadas que reservaban la desnaturalización para criminales de guerra o terroristas, la nueva estrategia incluye delitos civiles menores y presunto fraude en la obtención de beneficios públicos (como Medicaid) o discrepancias en formularios antiguos.
  • El gobierno está utilizando nuevas herramientas tecnológicas para auditar miles de expedientes de naturalización ya aprobados, buscando inconsistencias o mentiras ("willful misrepresentation") que sirvan como base legal para iniciar procesos de revocación.
  • Se ha instruido a los fiscales federales a priorizar estos litigios civiles, creando una estructura burocrática enfocada específicamente en desafiar el estatus de quienes, según la administración, obtuvieron la ciudadanía de manera “ilegal” o fraudulenta.
