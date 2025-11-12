Acusan a ginecólogo del ejército estadounidense de grabar a pacientes durante exámenes médicos

Un ginecólogo del Ejército de Estados Unidos enfrenta una demanda civil por presuntamente grabar en secreto a pacientes femeninas y realizar tocamientos sexuales inapropiados mientras trabajaba en clínicas militares en Texas y Hawái. Se trata de Blaine McGraw, quien habría continuado ejerciendo pese a denuncias anteriores sobre su conducta.

La demanda, presentada el lunes en el condado de Bell, Texas, por una expaciente identificada como Jane Doe bajo la representación de la firma de abogados National Trial Law, señala que McGraw tomó videos y fotografías clandestinas de decenas de pacientes durante procedimientos médicos. Además, se le acusa de realizar procedimientos innecesarios, hacer comentarios inapropiados y violar protocolos que exigen la presencia de personal de enfermería durante los exámenes.

Según los documentos judiciales revisados por NBC News y The Guardian , la denuncia sostiene que la cúpula militar estaba al tanto de las acusaciones, pero no actuó adecuadamente.

Investigación del caso

McGraw fue suspendido a finales de octubre y actualmente está siendo investigado por el Ejército de Estados Unidos, según un comunicado de prensa.

Los investigadores habrían recuperado miles de fotografías y videos en su teléfono que muestran partes del cuerpo femenino de decenas de pacientes, muchas de ellas aún sin identificar.

Un oficial militar informó a NBC News que al menos 25 mujeres ya han sido contactadas tras el hallazgo del material, como parte de la investigación para determinar la extensión de los presuntos abusos. Esta acción busca recopilar evidencia y proteger a posibles víctimas adicionales.

Las primeras denuncias contra McGraw surgieron años antes, cuando trabajaba en el Centro Médico Militar Tripler en Honolulu, Hawái.

Alcance de la denunciaEl abogado de Jane Doe, Andrew Cobos, señaló que representa a más de 45 mujeres que aseguran haber sido agredidas sexualmente por McGraw durante su carrera en el ejército. La demanda busca resarcir a las víctimas y establecer responsabilidad por las supuestas negligencias de la cúpula militar.

Los documentos judiciales también detallan que McGraw podría haber grabado y fotografiado a pacientes en varias instalaciones militares, lo que sugiere que el alcance de la conducta inapropiada es amplio y afecta a múltiples estados.