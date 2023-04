¡Orgullo mexicano! Mariana Arceo gana bronce en Copa del Mundo de Pentatlón 2023

La campeona panamericana de Lima 2019, Mariana Arceo Gutiérrez se colgó la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Pentatlón 2023, que se llevó a cabo en Turquía, después de lograr un total de mil 380 puntos.

Esta presea no era conseguida por un atleta mexicano desde hace 22 años, por lo que dijo que se trataba de un sueño he realidad y añadió que se trató de una “competencia que fue muy muy difícil, desde la clasificación a semifinales; la clasificación a la final fue un proceso demasiado fuerte y el saber que podía pelear medalla hizo que mi cuerpo diera un extra más, el conseguir salir y demostrar que México puede estar dentro de los mejores del mundo, es algo que no tengo palabras para explicar”.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo obtuvo Mariana Arceo el bronce en Pentatlón?

La pentatleta jalisciense conquistó su primer podio individual en estas justas. Ieva Serapinaite, de Lituania ganó el oro con mil 386 unidades y la alemana Rebecca Langrehr, quien se adjudicó la plata con mil 384 puntos. Arceo clasificó a esta etapa decisiva en el primer lugar de la semifinal B, con mil 076 unidades.

La también medallista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, resaltó que se sintió bien en todas las pruebas, en especial en la carrera.

¡𝗕𝗥𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗠𝗘́𝗫𝗜𝗖𝗢! 🥉

La seleccionada nacional 🇲🇽 Mariana Arceo (@MarianaArceo27), logra el 3️⃣er. lugar en la final de la Copa del Mundo de Pentatlón Moderno #Ankara2023. 🏃🏻‍♀️🏊🏻‍♀️🤺🏇🏻



¡𝙈𝙪𝙘𝙝𝙖𝙨 𝙛𝙚𝙡𝙞𝙘𝙞𝙙𝙖𝙙𝙚𝙨! 👏👏👏 pic.twitter.com/EuwwWQ9mTx — CONADE (@CONADE) April 15, 2023

Mariana Arceo gana medalla de plata en relevos mixtos

En la primera cita del serial de Copas del Mundo 2023 que se efectuó en marzo, Arceo Gutiérrez subió al podio en relevos mixtos al lado de Manuel Padilla, tras conquistar la presea de plata, por lo que esta insignia representa la segunda medalla para la mexicana en este año.

Juan Manzo presidente de la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno, confirmó que desde 2001, México no lograba una medalla individual femenil en Copas del Mundo.

El siguiente compromiso para la selección nacional de pentatlón moderno es la tercera parada del serial en la Copa del Mundo de Budapest, Hungría, que se llevará a cabo del 25 al 30 de abril.

adn40, siempre conmigo.