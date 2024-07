Estos fueron los fichajes bomba y los clubes que mejor se reforzaron para el Apertura 2024 de la Liga MX

Desde el término del torneo Clausura 2024 de la Liga MX , todos los clubes de nuestro país abrieron su mercado de fichajes para encarar el siguiente campeonato, el cual iniciará este próximo viernes 5 de julio con partidos de alta intensidad tras poco más de un mes de receso futbolístico.

Clubes como América, Monterrey, Cruz Azul, Toluca y demás, fueron algunos de los equipos que más se han reforzado para el Apertura 2024, pues entre sus anuncios destacan jugadores en ofensiva y defensiva considerados como fichajes “bomba”.

Es por ello que a continuación, en adn40, te daremos a conocer todos los detalles sobre cuáles han sido los equipos que más se han reforzado para este Apertura 2024 de la Liga MX, así como los fichajes considerados como los más importantes de esta ventana de transferencias.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuáles fueron los fichajes bomba del Apertura 2024 de la Liga MX?

Iniciando con los anuncios oficiales del vigente campeón de la Liga MX , el América hizo oficial la contratación de Erick Sánchez proveniente de Pachuca. Este fichaje es considerado como una de las bombas debido a la calidad y proyección que tiene “El Chiquito” tanto en Selección Mexicana como en el futbol europeo.

Pasando al subcampeón del Clausura 2024, el Cruz Azul ha sumado a varios refuerzos de calidad, entre los cuales destacan la del grieo Giorgos Giakoumakis y la del mexicano Jorge Sánchez. Pese a ello, en las últimas horas surgió la información de que también cerraron el fichaje de Luis Romo proveniente de los Rayados de Monterrey.

Los Rayados de Fernando Ortíz también han logrado cerrar a un fichaje bomba como lo es Oliver Torres, el cual llegó como agente libre tras terminar contrato con el Sevilla del futbol español. A este fichaje se le puede sumar el de Orbelín Pineda, mexicano que suena para reforzar a los regios.

Por último, otro de los fichajes bomba de este mercado de transferencias en la Liga MX está el nombre de Paulinho, portugués que llegó proveniente del Sporting de Lisboa de Portugal para asumir el rol de delantero titular de los Diablos.

¿Cuál es el equipo que mejor se reforzó para el Apertura 2024?

Hasta este jueves 4 de julio el club que, por nombres, parece haberse reforzado mejor para el Apertura 2024 de la Liga MX es justamente el Cruz Azul, pues en este mercado sumaron los nombres de Giorgos Giakoumakis, Andrés Montaño, Jorge Sánchez y están a la espera de cerrar a Luis Romo.

Seguido de la Máquina están los Diablos Rojos de Toluca, pues más allá de la llegada de Paulinho, la escuadra mexiquense firmó al defensor brasileño Luan, Jesús Gallardo y están a la espera de oficializar al uruguayo Bruno Méndez.

¿Quiénes son los candidatos al título en la Liga MX?

Como cada temporada los serios candidatos al título del futbol mexicano son América, Rayados y Tigres por la calidad de su plantilla, sin embargo sumando las contrataciones para este torneo se suman clubes como Cruz Azul, Toluca y Pachuca.

Vale la pena recordar que la Liga MX regresa este mismo viernes 5 de julio con los partidos Puebla vs Santos, Querétaro vs Tijuana y el Juárez vs Atlas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.