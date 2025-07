Pitbull Cruz vs Tachiro Fierro: Este es el protocolo para evitar la muerte de un peleador que se deshidrata

El sábado por la noche pudimos disfrutar de la presentación de Isaac “Pitbull” Cruz , quien desafortunadamente no se pudo medir ante su compatriota Ángel “Tashiro” Fierro, en lo que sería su esperada revancha y para muchos la presentación que se robaría los reflectores de la velada por el estilo aguerrido de ambos boxeadores.

¿Cuáles fueron los motivos por los que se cambió de rival?

El viernes alrededor de las 9:00 am, hora local de las Vegas Nevada, mientras se llevaba a cabo el pesaje oficial para todas las peleas programadas, el equipo de Ángel “Tashiro” Fierro informaba mediante el entrenador en jefe Robert García, que su peleador no subiría al cuadrilátero la noche del sábado, ya que se encontraba todavía muy arriba del límite de las 140 libras y forzarlo a perder más de 10 libras en un lapso tan corto de tiempo, hubiera significado arriesgar la vida para su pupilo.

“Quiero empezar disculpándome con todos los aficionados que viajaron a Las Vegas, con Pitbull, su equipo y todos los involucrados en la pelea, esta mañana tomé la decisión de no permitir que mi boxeador, Ángel Fierro, bajará más de peso y le ordené a nuestro equipo que lo llevara al hospital”. Robert García.

Estas fueron las declaraciones del entrenador en su cuenta oficial de “X”, minutos después de informar a la Comisión Atlética de Nevada, que Ángel “Tashiro” Fierro se encontraba muy débil desde una noche anterior y que había incluso sufrido un “desmayo” cuando se levantaron a hacer un trabajo matutino en ruta de bajar las últimas libras.

¿Qué tan común son los problemas de deshidratación en el boxeo?

Desgraciadamente los problemas de peso en el boxeo son una constante que se vuelve cada vez más complicada de resolver, y que tiene diferentes dimensiones que involucran organismos, negocio y en muchos casos una poca preparación por parte de los equipos de trabajo quienes se limitan a conocer estrategias y técnica dentro de los encordados pero desconocen temas de salud y nutrición que son esenciales para un deporte de alta exigencia y mucho riesgo.

Lo ocurrido el viernes por la mañana tiene múltiples culpables, a pesar de que el entrenador salió a afrontar la situación y a cargar con toda la responsabilidad es importante denotar que esta pelea iba por un campeonato del CMB, el campeonato interino de las 140 libras, lo cual significaba que el Consejo Mundial de Boxeo , tendría que haber estado monitoreando el peso de los boxeadores para corroborar que ambos llegarán en buenas condiciones y con un recorte de peso óptimo.

Aquí citamos las reglas que establece la WBC en su página oficial son las siguientes:

Una vez que los boxeadores y sus equipos hayan confirmado la celebración de un combate, los pugilistas deberán pesarse para que el WBC pueda saber cuál es su peso inicial. Los peleadores y sus equipos deberán de enviar su pesaje 30, 14 y 7 días antes del combate.



Para el pesaje previo de 30 días, los boxeadores no deberán pesar más del 10 % del límite de su división, para el de 14 días no deberán exceder más del 5% y en el de 7 días el 3%.



Con la finalidad de evitar la sobre hidratación, desee el año pasado el WBC aplica un sistema de pesaje el mismo en el vestidor de la arena donde se realizará el combate, en el cual los peleadores no deberán pesar en la báscula más del 10 por ciento de lo que marcaron durante el pesaje oficial”.

Ángel “Tashiro” Fierro tampoco manejó las cosas de la mejor manera, cambiar a su equipo de trabajo en zona norte Tijuana, para una pelea tan importante probablemente no fue la mejor decisión, a pesar de que sabemos que obtuvo una buena preparación en cuanto a lo boxístico, con sparrings de alto calibre en el campamento de Robert García en California, descuido mucho el tema de nutrición y es preocupante porque esta hubiera sido apenas su cuarta pelea en el peso superligero.

¿Puede un boxeador fallecer a causa de un mal corte de peso?

Las consecuencias de una deshidratación extrema en un boxeador profesional pueden, en efecto, llevar a la muerte del mismo, en un deporte de contacto donde la naturaleza misma es arriesgar la vida a cada segundo, son los detalles como este los que pueden marcar la diferencia.

Cuando un boxeador no lleva bien su proceso de pérdida de peso, está en riesgo de no solo no tener una recuperación óptima sino además estar disminuido a la hora de subirse al cuadrilátero causado por la falta de agua y minerales en el organismo.

Lo más importante es que cuando una persona está en una condición de deshidratación extrema, el cerebro pierde una capa protectora la cual se conoce como líquido cefalorraquídeo que actúa como un plasma que recubre el cerebro y hace que este puede amortiguar impactos en el mismo, un boxeador que sube al cuadrilátero sin estar bien hidratado está expuesto a sufrir una contusión grave que lo lleve a la muerte.