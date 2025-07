Hoy arranca: Fecha, horarios y dónde ver el MLS vs Liga MX All Star Game 2025

El All Star Game MLS vs Liga MX llegó para quedarse, pues desde el pasado 2021 este enfrentamiento entre los torneos mexicanos y estadounidenses ha generado una alta expectativa y aceptación entre millones de aficionados, los cuales pueden disfrutar de la combinación de los mejores jugadores de cada campeonato.

Para este 2025 y como ha sido costumbre de entonces, arrancará con el llamado Skills Challenge que será la antesala del partido final entre la MLS y la Liga MX, lo cual también representa la antesala del inicio de la llamada Leagues Cup.

¿Cuándo es el Skills Challenge de la MLS vs Liga MX?

La competencia de las llamadas Skills Challenge MLS vs Liga MX del All Star Game 2025 se estará realizando este mismo 22 de julio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

Esta competencia se encargará de llevar al límite a todos los jugadores seleccionados por André Jardine para el partido, pues los futbolistas deberán completar una serie de ejercicios de destreza con el balón para probar qué liga tiene a los más talentosos.

¿Cuándo es el All Star Game de la MLS vs Liga MX?

Por su parte el partido final MLS vs Liga MX, se estará llevando a cabo el próximo miércoles a las 19:00 horas. Es importante mencionar que los representantes del futbol mexicano buscarán refrendar la victoria que se consiguió el año pasado de la mano de André Jardine y compañía.

Vale la pena mencionar que el All Star Game 2025 MLS vs Liga MX es la antesala del inicio de la Leagues Cup, la cual dará inicio el próximo martes 29 de julio con partidos como el New York City FC vs Puebla, Tigres vs Dynamo, LAFC vs Mazatlán y Pachuca vs San Diego FC.

¿Por dónde ver el All Star Game 2025?

Es importante mencionar que toda la actividad del All Star Game MLS vs Liga MX se podrá ver a través de la plataforma de Apple TV, la cual se puede encontrar en todos los dispositivos inteligentes en el mercado nacional.

