Erick Sánchez al América y un jugador del Borussia Dortmund a Juárez y todos los rumores de fichajes en Liga MX

Desde el término del torneo Clausura 2024 los rumores de fichajes en la Liga MX se han mantenido al alza, pues en esta temporada de contrataciones a nivel local e internacional, se manejan decenas de nombres sobre los posibles refuerzos de los clubes mexicanos para el próximo Apertura 2024.

A inicios del periodo de fichajes, se fueron confirmando y cerrando los rumores de contrataciones de jugadores como Giorgos Giakoumakis a Cruz Azul, Paulinho a Toluca, Rodolfo Cota al América y demás movimientos.

Sin embargo, los rumores de fichajes en Liga MX han ido aumentando de nivel y expectativas con nombres de futbolistas que acaban de disputar una final de la UEFA Champions League, así como prospectos mexicanos que cambiarían de equipo en los próximos días.

¿Cuáles son los rumores de fichajes en Liga MX para el Apertura 2024?

Son más de 10 los nombres de posibles fichajes que se podrían concretar en la Liga MX en las próximas semanas, entre los cuales destacan los nombres de jugadores que militan en el viejo continente, así como joyas mexicanas que podrían cambiar de club para el próximo torneo Apertura 2024.

Los rumores de fichajes en la Liga MX más sonados y de mayor impacto, son los siguientes:



Sébastien Haller del Borussia Dortmund con oferta de los Bravos de Juárez

del Borussia Dortmund con oferta de los Bravos de Juárez Erick Sánchez de Pachuca con posible acuerdo con el América

de Pachuca con posible acuerdo con el América Orbelín Pineda del AEK de Grecia, con oferta formal de Rayados de Monterrey

del AEK de Grecia, con oferta formal de Rayados de Monterrey Jorge Sánchez del Porto/Ajax con posible acuerdo con el Cruz Azul

del Porto/Ajax con posible acuerdo con el Cruz Azul Jordi Cortizo de Rayados en posibles negociaciones con Chivas

de Rayados en posibles negociaciones con Chivas Roberto Alvarado de Chivas, con oferta de Rayados de Monterrey

de Chivas, con oferta de Rayados de Monterrey Oussama Idrissi de Pachuca con posibles negociaciones con el América

de Pachuca con posibles negociaciones con el América Jesús “Canelo” Angulo de Toluca con posibles negociaciones con Cruz Azul

de Toluca con posibles negociaciones con Cruz Azul Darío Benedetto de Boca Juniors con posible llegada a Bravos de Juárez

Fichajes confirmados en Liga MX para el Apertura 2024

Más allá de los rumores de fichajes en la Liga MX antes mencionados, es importante señalar que en los últimos días se han confirmado las nuevas contrataciones de equipos como América, Cruz Azul, Chivas, Pumas, Rayados y demás.

Entre las altas más destacadas que se han confirmado en los últimos días, están las siguientes:



Giorgos Giakoumakis a Cruz Azul

Paulinho a Toluca

Rodolfo Cota al América

Cristiano Piccini al Atlético de San Luis

Andrés Montaño a Cruz Azul

Oliver Torres a Rayados de Monterrey

Jorge Ruvalcaba a Pumas

Michell Rodríguez a Pumas

José Juan Macías a Santos Laguna

¿Cuándo inicia el Apertura 2024 de la Liga MX?

Con los rumores de fichajes en la Liga MX para el próximo torneo, es importante recordar que el Apertura 2024 dará inicio el próximo viernes 5 de julio con los partidos Puebla vs Santos, Querétaro vs Tijuana y el Juárez vs Atlas.

