La Maga de oro: Lizbeth Ovalle se convertirá en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil

Un ciclo plagado de goles, asistencias, victorias y campeonatos está a punto de llegar a su final, pues reportes dados a conocer recientemente, señalan que la delantera mexicana Lizbeth Ovalle saldrá de Tigres Femenil para arribar a uno de los equipos de la Liga Nacional de Futbol Femenino (NWSL por sus siglás en inglés) de Estados Unidos (EUA).

De acuerdo con información dada a conocer directamente desde EUA, “La Maga” tiene todo acordado para dejar la Liga MX Femenil a mitad de este Apertura 2025 y emprender su carrera como jugadora internacional.

¿A qué equipo irá la mexicana Lizbeth Ovalle?

Los reportes que se han dado a conocer hasta el momento, señalan que Lizbeth Ovalle estaría dejando a Tigres Femenil para firmar con el Orlando Pride de la NWSL, esto en una operación que representaría el fichaje más elevado en toda la historia de esta categoría del futbol.

Es importante mencionar que el Orlando Pride es uno de los equipos de la NWSL más jóvenes, además de que apenas en el pasado 2024 lograron levantar su primer título de liga.

¿Cuánto pagará el Orlando Pride por Lizbeth Ovalle?

De acuerdo con las cifras que se han dado a conocer, el conjunto del futbol de los Estados Unidos estaría pagando alrededor de 2 millones de dólares por los servicios de Lizbeth Ovalle.

La cifra que el conjunto norteamericano estaría pagando por “La Maga”, sería mucho mayor a los 1.3 millones de dólares que pagó el Arsenal por Olivia Smith al Liverpool, el cual hasta agosto de este 2025 se había mantenido como el fichaje femenil más costoso en toda la historia.

Lista de las jugadoras más caras en la historia del futbol femenil

Hasta mediados de este 2025, los fichajes más caros en el futbol femen il eran los siguientes:

Olivia Smith por 1.3 millones de dólares

Naomi Girma por 1.2 millones de dólares

Tarciane dos Santospor 960 mil dólares

Rachel Kundananji por 860 mil dólares

Barbra Banda por 740 mil dólares

Números de Lizbeth Ovalle con Tigres

Desde su debut con Tigres Femenil, Lizbeth Ovalle se ha colocado como una de las jugadoras más importantes en la historia de las Amazonas, pues en los 292 juegos oficiales que portó los colores de las de Nuevo León, sumó los siguientes números:

6 títulos de Liga MX Femenil

3 campeón de campeonas

136 goles

¿Por qué le dicen La Maga a Lizbeth Ovalle?

El apodo de “La Maga” para Lizbeth Ovalle, se debe a su estilo de juego dentro del terreno de juego, esto gracias a su efectividad en el uno contra uno, así como frente al arco rival.

