Cuartos de final de Leagues Cup 2025: Partidos, horarios y dónde ver los juegos de MLS vs Liga MX

Los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 serán espectaculares y la Liga MX tiene la ilusión de que alguno de sus representantes por fin pueda ganar este título. Los compromisos tendrán lugar este miércoles 20 de agosto y aquí en adn40 te traemos los horarios, el formato de competencia y todo lo que debes saber.

Recordemos que, por el futbol mexicano, Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla consiguieron el boleto para los cuartos de final, mientras que por el futbol estadounidense lo hicieron Seattle Sounders, Inter de Miami, Orlando City y el LA Galaxy.

Horarios de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

En esta ocasión, los cuatro partidos se jugarán el mismo día, con una diferencia de horario entre cada uno de ellos. La fiesta del futbol comenzará desde las 18:00 horas del miércoles y los partidos serán:



Inter de Miami vs Tigres: 18:00 horas

Toluca vs Orlando City: 19:00 horas

Seattle Sounders vs Puebla: 21:00 horas

LA Galaxy vs Pachuca: 21:45 horas

¿Dónde ver los cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

Recordemos que Apple TV compró los derechos de transmisión de la competición, por lo que los cuatro partidos estarán disponibles a través de dicha plataforma de streaming, en donde se debe contar con el MLS Season Pass, para tener el acceso completo.

Formato y llaves de la Leagues Cup

Los cuartos de final se jugarán a un partido único en el que, en caso de empate en los 90 minutos, el encuentro se tendrá que definir por penales directos, tal y como ocurrió durante la fase de grupos.

Por otro lado, las llaves de los enfrentamientos para llegar a la final son las siguientes:



Ganador del Toluca vs Orlando City vs ganador del Puebla vs Seattle Sounders

vs ganador del Ganador del Inter de Miami vs Tigres vs el ganador del LA Galaxy vs Puebla

Gracias a esto en las semifinales ya se podrían dar partidos entre equipos de la misma liga; este fue un cambio en el formato que comenzó a partir de esta edición para asegurar que los partidos entre equipos de Liga MX y MLS se extiendan lo mayor posible.

Only BIG games en los cuartos de final de #LeaguesCup2025 🔥



