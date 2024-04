Fórmula 1: Checo Pérez estaría fuera de Red Bull la próxima temporada

El futuro de Sergio ‘Checo’ Pérez en Red Bull es incierto. Hoy en día es el segundo mejor piloto del mundo y todavía no hay certeza de la escudería con la que correrá en 2025. Por si fuera poco, es la misma F1 quien compartió que no tiene un lugar seguro.

El viernes 12 de abril, la Fórmula 1 publicó su calendario para la temporada 2025 y algunos detalles extra. Ya hay fechas para los Grandes Premios en sus respectivas ciudades y también hay corredores confirmados en algunas escuderías. En este último rubro, Sergio Pérez destacó por su ausencia.

Checo Pérez aún no es considerado por Red Bull

La F1 hizo una publicación en donde compartió a los pilotos que tienen un lugar seguro para el 2024. Entre ellos figura Max Verstappen con Red Bull; Charles Leclerc y Lewis Hamilton con Ferrari; Fernando Alonso con Aston Martin; George Russell con Mercedes; y Lando Norris y Oscar Piastri con McLaren.

‘Checo’ Pérez no aparece con Red Bull porque su contrato con la escudería termina en 2024. Todavía no ha renovado y ya pasaron 4 Grandes Premios en la temporada actual, por lo que crece la incertidumbre. Otras escuderías podrían tentarlo para firmar con ellos en 2025 y cada vez crecen más los rumores que ‘Checo’ no seguirá con Red Bull.

De esta manera, la misma F1 confirma que el mexicano no ha llegado a un acuerdo con Red Bull. Habrá que esperar a que concluya la temporada 2024 para conocer si Sergio renueva su contrato o buscará un nuevo reto en su carrera. Hasta ahora, en lo que va del año, ha conseguido el 2do lugar en los Grandes Premios de Baréin, Arabia Saudita y Japón ; con esto se encuentra en el segundo lugar en la clasificación de pilotos, sólo por detrás de Max Verstappen.

