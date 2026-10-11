¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy?: lluvias y paseo dominical afectan al transporte este 11 de octubre

¿Vas a salir este domingo 11 de octubre? Ten mucha paciencia porque ya se presentan afectaciones en los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX), especialmente por las lluvias, así como el paseo dominical.

En adn Noticias te contamos cómo va el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús durante este domingo.

¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 21° C Mín. 13° C. pic.twitter.com/Zz2pREOkhi — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 11, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 11 octubre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy?

10:52 horas: se agiliza la circulación de los trenes desde las terminales de la línea 3

10:48 horas: retrasos en la línea A tras retirar una unidad de la zona de vías

10:25 horas: siguen los retrasos en la línea 5 del Metro CDMX

09:57 horas: se agiliza la circulación de los trenes de la línea 7 tras revisión de una unidad en zona de vías

tras revisión de una unidad en zona de vías 07:52 horas: retrasos en la línea 5 ; autoridades agilizan la circulación de los trenes

; autoridades agilizan la circulación de los trenes 07:51 horas: usuarios reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea 2

07:29 horas: retrasos en la línea 3

07:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX este domingo 11 de octubre

11:10 horas: servicio sólo de Avenida Talisman a La Diana de la línea 7

de la línea 7 11:03 horas: sigue cerrada la estación 416 Oriente de la línea 6

de la línea 6 11:02 horas: sin servicio de Deportivo 18 de Marzo a De Los Misterios de la línea 6

de la línea 6 11:01 horas: se restablece el servicio en toda la línea 3 ; hay retrasos

; hay retrasos 11:01 horas: continúan los retrasos en la línea 4

09:11 horas: sin servicio de Jardín Pushkin a Centro Médico de la línea 3 por manifestaciones

de la línea 3 por manifestaciones 08:45 horas: sin servicio de Chapultepec a Alameda Tacubaya/Campo Marte y de Indios Verdes a Garrido en la línea 7

y en la línea 7 08:39 horas: sin servicio en la estación 416 Oriente de la línea 6

de la línea 6 08:37 horas: se restablece el servicio de la estación Coyuya , de la línea 2

, de la línea 2 08:36 horas: se restablece el servicio de la línea 4 ; hay retrasos

; hay retrasos 06:45 horas: sin servicio de Mina a Balderas , así como la Ruta Indios Verdes a Pueblo de Santa Cruz de la línea 3

, así como la de la línea 3 06:27 horas: sin servicio de Garibaldi a Alameda Tacubaya/Campo Marte de la línea 7

de la línea 7 05:44 horas: sin servicio de Glorieta Violeta a Alameda Tacubaya de la línea 7

de la línea 7 05:40 horas: sin servicio de Deportivos 18 de Marzo a De los Misterios de la línea 6

de la línea 6 05:34 horas: sin servicio de Hidalgo a Bellas Artes en la línea 4 Ruta Norte

en la línea 4 Ruta Norte 05:30 horas: sin servicio de Mina a Balderas de la línea 3 por evento deportivo

por evento deportivo 05:23 horas: sin servicio en la estación Metro Coyuya , dirección Tepalcates, de la línea 2 por intervención

, dirección Tepalcates, de la línea 2 por intervención 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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