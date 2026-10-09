Parece que la calma para Cristiano Ronaldo no llega y es que esta Fecha FIFA vivió uno de los momentos más delicados en su carrera con la Selección de Portugal luego del conflicto con el entrenador, Jorge Jesus.

Tras los malos entendidos, un comunicado por parte de CR7 y el abandonar la concentración con Portugal, el jugador del Al Nassr ya fue sancionado por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

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¿Cuál fue la sanción para Cristiano Ronaldo?

La FPF decidió suspender de forma preventiva a Cristiano Ronaldo por haber dejado a la selección portuguesa días antes de enfrentar a Noruega en la UEFA Nations League.

De acuerdo con información del diario portugués O Jogo, las sanciones para el portugués podrían contemplar no ser convocado con Portugal y un castigo económico.

Pero ¿cuánto tiempo podrían suspender a Cristiano Ronaldo? Según el reglamento disciplinario, de uno a seis meses y la multa sería de entre 500 y mil euros.

Portugal vs Gales - UEFA Nations League Cristiano Ronaldo podría ser sancionado de uno a seis meses con Portugal. (Pedro Nunes/REUTERS)

¿Qué partidos se perdería Cristiano Ronaldo?

Todo dependerá de la sanción que le imponga la Federación Portuguesa de Fútbol al astro portugués:

Si es suspendido un mes, llegaría a tiempo para la Fecha FIFA de noviembre vs Dinamarca y Gales.

Si es más de un mes, CR7 no tendría actividad con Portugal lo que resta del año.

Si le dan el castigo máximo de seis meses, podría perderse los Cuartos de Final de la Nations League en marzo de 2027.

De momento, el futuro inmediato de Cristiano Ronaldo está en las manos de la FPF hasta que decidan el tiempo de castigo para el ex jugador del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo se encamina a los 1000 goles

En medio de toda esta polémica, el portugués volvió a la actividad en la Primera División de Arabia Saudita con un triunfo 3-0 en casa frente Al Draih.

Cristiano Ronaldo abrió el marcador para su equipo al minuto 23 y llegó a 980 goles en su carrera, a 20 de conseguir la tan anhelada cifra de las mil anotaciones.

Job done. On to the next one! 💪🏽 pic.twitter.com/lwKjjmcOBG — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 9, 2026

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