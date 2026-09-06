Toluca es campeón de la Leagues Cup; otro título para el “Turco” Mohamed

En la primera final mexicana en este torneo, Toluca se coronó en la Leagues Cup luego de vencer 2-0 al Monterrey de Matías Almeyda y llevarse un nuevo título.

Grítenlo: ¡Campeones de la @LeaguesCup! Los primeros de México😏👹



Llegó la sexta de esta era 🏆 pic.twitter.com/yJirUuS8fV — Toluca FC (@TolucaFC) September 7, 2026

Antonio “Turco” Mohamed está teniendo una época exitosa con los Diablos Rojos y ahora consiguió otro trofeo para llevar a las vitrinas del conjunto escarlata.

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Gol de vestidor de Toluca

Con apenas 4 minutos de juego, se abrió el marcador en Houston con anotación de Alexis Vega para que Toluca tomara ventaja en el encuentro.

El gol llegó luego de una serie de rebotes dentro del área, donde la defensa regia no pudo despejar el balón y Vega aprovechó la distracción para mandar el balón al fondo.

¡Gol de los Diablos! Alexis Vega abre la gran final de #LeaguesCup2026 🔥



El capitán rompe el cero y pone a @TolucaFC al frente ante @Rayados 👹



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Helinho sentenció el partido para el título de Toluca

Rayados intentó empatar el encuentro, pero no lograban abrir el arco escarlata y el tiempo comenzaba a ser factor para el equipo de Matías Almeyda.

En un contragolpe, Toluca se fue al frente y tras un remate, Esteban Andrada dejó un rebote para que Helinho entrara solo y marcar el 2-0 definitivo al minuto 70.

¡Copy + paste de los Diablos! 👹



Helinho aparece en la gran final de #LeaguesCup2026 y amplía la ventaja de @TolucaFC en Houston ❤️‍🔥



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La anotación del brasileño llega en medio de los rumores que lo colocaban fuera de Toluca para emigrar al fútbol de Rusia.

“Turco” Mohamed y otro título con Toluca

Con este nuevo trofeo, Antonio Mohamed llegó a seis títulos con Toluca en una época más que brillante:

2 Liga MX (Clausura y Apertura 2025)

1 Campeón de Campeones (2025)

1 Campeones Cup (2025)

1 Concachampions (2026)

1 Leagues Cup (2026)

Además, con este campeonato el “Turco” Mohamed es el técnico más ganador con Toluca luego de romper el empate que tenía con Ignacio Trelles.

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