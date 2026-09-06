Raúl Flores rompe récord mundial y dedica triunfo a su perrito fallecido

Raúl “Tyson” Flores hizo historia para México al convertirse en el nuevo dueño del récord mundial de peso muerto tras levantar 511 kilogramos durante el World Deadlift Championship 2026, celebrado en Birmingham, Inglaterra.

El atleta mexicano consiguió este hito con 26 años y, además, tuvo una dedicatoria especial: su perrito fallecido Tayzon, a quien mandó un mensaje luego de poner a México en lo más alto de esta competencia.

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Raúl Flores dedicó la victoria a su perrito

Después de romper este récord, Raúl Flores festejó enseñando el tatuaje de su perro Tayzon, el cual tiene en su brazo, y a quien le dedicó esta hazaña.

Horas más tarde, el mexicano informó en sus redes sociales que se trataba de su perrito fallecido Tayzon, al cual le hizo la promesa de poner su nombre en alto.

Dentro de la publicación, Raúl Flores escribió un emotivo mensaje a Tayzon, quien es una de las principales motivaciones del mexicano.

“Hace años, cuando mi perrito TAYZON se fue, le prometí que algún día su nombre sería conocido en todo el mundo. Que algún día, en algún evento de fuerza, habría personas que escucharían ese nombre y sabrían quién estaba detrás de él”, comienza la publicación del mexicano.

“Hoy, en el escenario de Giants Live Strongman, mientras levantaba los 511kilos que me convirtió oficialmente en el hombre más fuerte del mundo en el peso muerto, entendí que no estaba levantando solamente una barra. Estaba levantando una promesa”, concluye el mensaje de Raúl Flores.

¿A quién le quitó el récord Raúl Flores?

Anteriormente, la marca le pertenecía a Hafþór Júlíus Björnsson, el islandés que en 2025 consiguió leventar 510 kilogramos y ahora, fue superado por el mexicano.

Björnsson, famoso por interpretar a Gregor “La Montaña” Clegane en la serie Game of Thrones, volvió a competir en Birmingham, aunque esta vez terminó con un levantamiento de 480 kilogramos.

Nuevo récord mundial



Raúl Tayzon Flores🇲🇽 rompió el récord mundial en peso muerto en el evento Giants Live.



511kg en peso muerto. Simplemente increíble.

pic.twitter.com/3tAPcFg8TP — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 6, 2026

Para dimensionar la evolución del mexicano, en la edición de 2025 levantó 453.5 kilogramos. Un año después, incrementó esa marca hasta alcanzar los 511 kilos y colocarse en la cima del peso muerto mundial.

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