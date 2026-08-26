La razón por la que el Chino Huerta volvió a la Liga MX tras su paso en Europa

César El Chino Huerta ya está en la Ciudad de México (CDMX) para reportar e incorporarse a los Pumas para el Apertura 2026 de la Liga MX.

El delantero mexicano regresa al equipo donde más triunfó en su carrera; sin embargo, contó ante los medios de comunicación cuál fue la razón por la que decidió volver al país y no insistir en cumplir su sueño en Europa.

'Chino' Huerta se muestra FELIZ y AGRADECIDO de regresar a Pumas 🐾



César Huerta ya está en la Ciudad de México para unirse al conjunto auriazul de nueva cuenta.



En sus primeras palabras en el país, reveló lo complicado de su paso por Europa. pic.twitter.com/dkfM3iKl3v — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) August 26, 2026

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¿Por qué volvió Chino Huerta a los Pumas?

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Huerta se mostró contento de volver al Club Universidad Nacional y dijo que tiene algo pendiente: el título.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre por qué regresar al país si ya estaba jugando en otro continente, el joven de 25 años se sinceró y mencionó que, para él, solo pudo jugar seis meses debido a que una lesión y dos cirugías lo alejaron de las canchas.

“No puedo hacer un balance, en realidad sólo jugué seis meses en Europa y lo demás estuvo arrastrando problemas de lesión, dos cirugías”, puntualizó.

La razón por la que el Chino Huerta dijo adiós al Anderlecht en Bélgica

Asimismo, aseguró que hizo todo lo que estaba en sus manos para permanecer en Europa, pero no tuvo mercado. Además, reveló que en el Anderlecht lo hicieron a un lado y le dijeron que no contaban con él para el nuevo año deportivo.

“Por ahí se ha hablado mucho que tuve que aferrarme un poco más allá y lo hice, me esperé hasta casi el cierre del mercado que es en cinco días para ver si me salía una opción (...) en el club me cerraron las puertas. Me dijeron que no contaban conmigo, me separaron del grupo, entonces pasé semanas difíciles”, siguió.

¿Cuándo será presentado el Chino Huerta con Pumas?

Se espera que durante este miércoles 26 de agosto el jugador realice las pruebas físicas, firme su contrato y que pueda ser presentado a más tardar el jueves porque Pumas viajará a Tijuana para jugar el viernes como parte de la sexta jornada.

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