World Press Photo 2026 y El Archivo llegan al Museo Franz Mayer para celebrar los 40 años del recinto y los 70 años de la Fundación y los asistentes podrán disfrutar de las imágenes ganadoras del certamen más importante de fotoperiodismo y fotografía documental a nivel mundial.

La muestra esta organizada por temáticas y presenta 144 imágenes ofreciendo una mirada profunda de algunos de los momentos más importantes políticos y sociales que nos invitan a reflexionar. Además habrá 33 fotografías históricas que salen por primera vez de los archivos nacionales de Países Bajos y de los acervos de la Fundación World Press Photo.

Esta exposición estará disponible del 24 de junio al 4 de octubre en Avenida Hidalgo 45, Centro Histórico de martes a domingo de las 10:00 a las 17:00 horas, La entrada tiene un precio de 150 pesos general y 90 pesos para estudiantes, profesores e INAPAM.

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