Canelo reaparece tras su pausa más larga y vuelve al ring el 12 de septiembre de 2026

Saúl "Canelo" Álvarez volverá al ring el 12 de septiembre de 2026, según confirmó junto a Turki Alalshikh. El anuncio se realizó en redes sociales y marca su regreso tras más de un año de inactividad.

El combate encabezará una función internacional y será clave para redefinir el panorama de los supermedianos. El mexicano buscará recuperar protagonismo y competir nuevamente por un título mundial.

Un regreso con sello propio

La pelea estelar formará parte de la cartelera “México contra el Mundo”. Será la primera producción oficial de Canelo Promotions, la promotora creada por el propio boxeador.

El proyecto apunta a posicionar talento mexicano frente a rivales internacionales. Analistas ven esta apuesta como un paso estratégico hacia el control de su carrera y negocio.

Las razones de su ausencia

Canelo estuvo fuera del ring tras perder ante Terence Crawford en septiembre de 2025. Poco después, se sometió a una cirugía de codo.

La recuperación alimentó rumores de retiro. Su confirmación despeja dudas y reactiva el interés global por su figura.

El escenario de los títulos

Tras el retiro de Crawford, varios cinturones quedaron vacantes. La AMB ya tiene campeón, mientras otros organismos preparan combates eliminatorios.

El duelo de septiembre será por un título mundial. La definición del organismo elevará la expectativa del evento.

Expectativa por el rival

El oponente de Canelo aún no se anuncia. Las negociaciones continúan y se espera un nombre de alto perfil.

Especialistas prevén un rival competitivo que mida su nivel real tras la inactividad. El anuncio será decisivo para la venta del combate.

