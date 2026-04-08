Isaac del Toro se rompe el muslo derecho tras fuerte caída en la etapa 3 de la Itzulia País Vasco

El ciclista mexicano Isaac del Toro se vio envuelto en un trágico accidente que lo obligó a abandonar la tercera etapa de Itzulia País Vasco, esto a una distancia de 81 kilómetros de la meta en Basauri, Vizcaya.

De acuerdo con información compartida por UAE Team, equipo del ciclista mexicano, derivado de la caída Del Toro sufrió la ruptura de uno de sus muslos, lo cual lo mantendrá alejado de toda competencia deportiva por al menos un mes mientras dura su proceso de recuperación.

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Isaac del Toro se convierte en el 2do mejor ciclista del mundo tras campeonar en el UAE Tour 2026 El mexicano Isaac del Toro ya es uno de los mejores ciclistas del mundo y su 2026 comenzó de la mejor manera, aunque su meta es llegar a ser el número 1 24 febrero, 2026

¿Qué le pasó a Isaac del Toro?

Fue durante la competencia que se disputó este miércoles 8 de abril en Itzulia Basque Country, que Isaac del Toro se vio envuelto en una caída junto a otros cinco corredores. Este accidente derivó que el director del equipo en la carrera, comprobara que el mexicano tenía una fuerte afección en su costado derecho.

De acuerdo con la información ampliada del mismo equipo, el mexicano tiene una rotura en el músculo del muslo derecho, así como varias abrasiones relacionadas con el mismo incidente ocurrido este miércoles.

Video de la caída de Isaac del Toro

Fue durante las primeras horas, tiempo del centro de México, que se comenzaron a difundir imágenes y videos del momento exacto de la caída de Del Toro. En las tomas se aprecia que una mala maniobra de uno de los ciclistas provocó la “carambola” a más de 80 kilómetros de distancia de la meta.

Justo en ese momento se tomó la decisión de que el ciclista de 22 años originario de Ensenada, Baja California, no terminará la competencia que estaba disputando junto al resto del equipo UAE Team.

¿Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro?

Vale la pena mencionar que aún no se sabe cuándo podrá volver a la competencia Isaac del Toro con su equipo, pues la lesión que sufrió lo podría mantener alejado de toda actividad deportiva por varias semanas.

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