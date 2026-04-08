Ni los de Champions League; estadio de Expansión MX se hace viral por tener palco con jacuzzi

Dentro de la Liga MX se cuentan con recintos modernos y de calidad europea como el BBVA del Monterrey o el Akron de las Chivas, sin embargo, ninguno de los clubes de la primera división del futbol mexicano puede presumir tener un estadio con jacuzzi como el que tiene el Cancún FC de la Liga de Expansión.

Si bien es cierto que desde el pasado 2024 el Estadio Andrés Quintana Roo se convirtió en tendencia en nuestro país, el recinto volvió a levantar asombro entre miles de aficionados en a nivel internacional gracias a su “Pool Box” al ras de cancha.

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Imágenes del estadio con jacuzzi del Cancún FC

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que se comenzaron a difundir imágenes y videos de las últimas experiencias que se vivieron en el Estadio Andrés Quintana Roo y zona de jacuzzi, la cual cuenta con área de alberca y bar con barra ilimitada.

En esta sección conocida como Pool Box y Jacuzzi Box, las y los aficionados podrán disfrutar de los partidos de la Liga de Expansión con vista directa al área del tiro de esquina, esto con paquetes con atracciones turísticas que van más allá del futbol mexicano.

¿Cuánto cuesta el palco VIP del estadio del Cancún FC?

De acuerdo con la página oficial del Cancún FC de la Liga de Expansión del futbol mexicano, la entrada general para el Tourist Lounge tiene un costo de 220 pesos por persona, sin embargo el ingreso a la Pool Box o Jacuzzi Box puede superar el precio de los mil 200 pesos por persona.

Es importante mencionar que más allá de estas experiencias, el Cancún FC también ofrece los siguientes paquetes:

Party Bus más barra libre: mil 200 pesos

Paquete de cerveza ilimitada: 600 pesos

Open bar: mil pesos

Servicio de botella: 4 mil pesos

Estadios con los mejores palcos en Liga MX

Vale la pena mencionar que hoy en día los únicos estadios de la Liga MX que pueden presumir contar con balcones de calidad europea y de recintos de Champions League son el de Monterrey, el de las Chivas y el renovado Estadio Azteca hoy Banorte.

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