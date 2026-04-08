¡Histórico! David Olvera rompe récord en México al nadar 85 km en mar abierto

David Olvera volvió a hacerlo: sin tanto reflector, pero con una resistencia fuera de serie, el nadador mexicano se metió al mar Caribe y salió con una nueva marca histórica: nadó de Cozumel a Cancún en una travesía cercana a los 85 kilómetros.

A casi un año de romper el Récord Guinness, lo que logró este día no es cualquier cosa, el atleta pudo llevar su cuerpo al límite durante casi 17 horas.

¡VA POR EL RÉCORD! 🇲🇽😮‍💨



David Olvera se encuentra nadando en aguas abiertas en busca de cruzar de Cozumel a Cancún, un recorrido de 85 kilómetros 🌊🔥



Debido a las condiciones climáticas, se espera que el mexicano complete la travesía alrededor de las 19:00 horas 🏊‍♂️ pic.twitter.com/d3EpU7U873 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 7, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

David Olvera completa travesía histórica de Cozumel a Cancún

El reto arrancó de madrugada este miércoles 8 de abril. Mar abierto, corrientes cambiantes y muchas horas por delante, Olvera nadó sin detenerse durante 16 horas y 48 minutos hasta tocar tierra en Cancún, Quintana Roo, firmando así la distancia más larga registrada en aguas abiertas en México.

En el camino dejó atrás el registro anterior de 55 kilómetros impuesto por Graco Morlán.

El propio atleta reconoció que la travesía puso a prueba su resistencia física y mental, debido a las condiciones adversas del mar Caribe; sin embargo, aseguró que este logro es solo un paso más en su carrera.

Olvera logró el Récord Guinness

Como se mencionó, hace menos de un año, el mexicano ya había llamado la atención al conseguir una marca avalada por Récord Guinness tras rodear Manhattan, en estados Unidos.

Aquella vez fueron poco más de 48 kilómetros en cinco horas, 34 minutos y 58 segundos; ahora prácticamente duplicó la distancia.

Reconocimiento en Cancún tras la hazaña

Al llegar, Olvera fue recibido por la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, quien le entregó un reconocimiento por el logro.

“Esto es un orgullo para todo nuestro país, porque es el primer mexicano en lograr esta trayectoria; estamos felices de que hayan elegido a Cancún para esta llegada”, resaltó la política.

Penta defiende el Intercontinental contra Rey Mysterio: Luchas confirmadas de las dos noches de Wrestlemania 42 De la lucha de escaleras con presencia mexicana al choque entre CM Punk y Roman Reigns; todo lo que debes saber del evento de lucha libre más grande del año. 07 abril, 2026

¿Qué sigue para David Olvera en el deporte mexicano?

Con este nuevo récord, el originario de Ciudad Valles, San Luis Potosí, ya tiene la mira puesta en desafíos internacionales, como cruzar el Estrecho de Gibraltar, la Isla Catalina y el Canal de la Mancha, considerados algunos de los trayectos más complejos en la natación de aguas abiertas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.