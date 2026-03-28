Emoción total: Así se vive el México vs Portugal en las afueras del estadio Azteca

Las calles vibran, los colores se mezclan y la emoción se respira en cada rincón. Entre cánticos, banderas y miradas llenas de ilusión, la afición calienta motores afuera del estadio Banorte, para una noche que promete intensidad y orgullo en el amistoso entre México vs. Portugal.

La tarde-noche de este sábado 28 de marzo se llevará a cabo el encuentro. En punto de las 19:00 horas comenzará el juego que será un éxito aun sin la presencia del astro Cristiano Ronaldo, a quien muchos fanáticos mexicanos esperaban ver.

La selección de Portugal llegó a territorio azteca el martes 24 de marzo, aterrizando inicialmente en Cancún, Quintana Roo, para iniciar su concentración en la Riviera Maya. Posteriormente, el equipo se trasladó a la Ciudad de México el viernes 27 de marzo por la noche.

La porra “Cielito Lindo” es el cántico icónico de la afición mexicana, utilizado para apoyar a la Selección Nacional en estadios de todo el mundo.|Hakbar Juárez.

Son días de ambiente festivo y el espíritu deportivo se siente en las calles. Las y los aficionados conocen la importancia y alcance de este encuentro histórico.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Tras dos años de remodelación, el histórico Estadio Azteca volverá a abrir sus puertas con un amistoso internacional entre la Selección Mexicana y la de Portugal. Además, el recinto estrenará nombre y ahora será conocido como Estadio Banorte.|Hakbar Juárez.

Asimismo, lejos de los grandes escenarios, exfiguras del futbol lusitano llegaron a Tepito para disputar una auténtica "reta brava". En la cancha conocida como el "Maracaná de Tepito", nombres como Rui Patricio y Nuno Gomes demostraron que su calidad sigue intacta pese al paso del tiempo.

Tras el partido, convivieron con aficionados, firmaron autógrafos, se tomaron fotos y recorrieron el "Barrio Bravo", incluso visitando mercados y trasladándose en motocicleta, en una experiencia fuera de los protocolos habituales.

Los aficionados mantienen la esperanza de que el conjunto Azteca vencerá y depositan sus esperanzas en los jugadores más experimentados para marcar goles.|Hakbar Juárez.

También, Rui Patricio y Fernando Meira, aprovecharon su visita para armar la reta en el centro de Coyoacán.

La logística para este evento fue inmensa. Para el partido entre México y Portugal, el gobierno de la CDMX implementó un operativo de movilidad, ya que no hubo estacionamiento disponible en el estadio Banorte. El uso de transporte público fue la opción principal y más viable recomendada por las autoridades, por lo que se habilitaron rutas especiales y gratuitas.

Las personas acuden al México vs. Portugal con lo más representativo de la cultura mexicana.|Hakbar Juárez.

Así, con miles de expectativas, la emoción a flor de piel y, ante un aforo estimado de 87 mil 500 espectadores, rodará el balón en el coloso de Santa Úrsula, marcando la reapertura de este recinto recién remodelado.

¿Dónde ver el México vs. Portugal?

Fecha del México vs. Portugal: El partido será el sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte en la Ciudad de México, México.

Horario del México vs. Portugal: Este juego iniciará a las 19:00 horas del centro de México.

Dónde ver el México vs. Portugal: Este encuentro lo podrás disfrutar en canal 7 de TV Azteca.

|Hakbar Juárez.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.