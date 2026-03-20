¡No viene el Bicho! Portugal anuncia convocatoria para amistoso ante México sin Cristiano Ronaldo

La selección de Portugal dio a conocer su lista de convocados para la próxima Fecha FIFA, en la que enfrentará a México en el partido que marcará la reinauguración del Estadio Azteca; sin embargo, la gran ausencia es la del astro Cristiano Ronaldo, quien no viajará al país.

La ausencia del histórico goleador representa un duro golpe para los aficionados mexicanos, quienes esperaban verlo en uno de los eventos más simbólicos rumbo al Mundial de 2026.

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Fecha México vs Portugal en el Estadio Azteca

El partido amistoso internacional entre la Selección Mexicana y Portugal del próximo sábado 28 de marzo de 2026 (19:00 CDMX).

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