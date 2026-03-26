Donovan Carrillo avanza a la final del Mundial de Patinaje Artístico 2026 en Praga: Fecha, horario y dónde ver

El patinador mexicano Donovan Carrillo firmó un debut competitivo en el Mundial de Patinaje Artístico 2026, celebrado en Praga, al clasificar a la final tras registrar 79.65 puntos en el programa corto.

La actuación del jalisciense, aunque marcada por una caída, fue suficiente para colocarse entre los mejores y mantenerse en la pelea por una medalla histórica.

El resultado cobra mayor relevancia al superar su propia marca en esta misma fase durante los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, donde había conseguido 75.56 unidades. Con ello, Carrillo confirma su crecimiento competitivo frente a la élite mundial del patinaje artístico.

¡ORGULLO MEXICANO! 🇲🇽⛸️

Con una rutina espectacular, Donovan Carrillo se mete a la FINAL del Campeonato Mundial de Patinaje Artístico en Praga 🇨🇿🔥

El mexicano brilló en el programa corto de este jueves, sumando 79.65 puntos y demostrando que está entre los mejores del mundo 🌎✨ pic.twitter.com/9qeWrADPHT — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) March 26, 2026

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Donovan Carrillo mejora su marca

Uno de los aspectos que destacó en la rutina del mexicano fue el incremento en el grado de dificultad. Carrillo apostó por incluir dos saltos cuádruples (quads) en su programa corto, una estrategia arriesgada que, de ejecutarse con precisión, puede elevar significativamente la puntuación.

El tapatío obtuvo 44.08 puntos en la Puntuación de Elementos Técnicos (TES) y 36.57 en Componentes del Programa (PCS), reflejo de una rutina ambiciosa tanto en ejecución como en interpretación; sin embargo, una caída durante la presentación mermó su calificación final.

A pesar de ello, especialistas y plataformas oficiales han subrayado que asumir este nivel de complejidad apenas semanas después de unos Juegos Olímpicos representa un reto considerable, lo que resalta aún más el mérito del mexicano.

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El camino de Donovan Carrillo rumbo a la final del Mundial 2026

Tras su participación olímpica, Carrillo reconoció que atravesó un periodo complicado en lo emocional y físico. En declaraciones posteriores a su debut, explicó que las primeras semanas tras Milano Cortina fueron difíciles de asimilar, aunque logró recuperar sensaciones positivas conforme avanzó su preparación.

El patinador señaló que la decisión de incrementar la dificultad en su programa surgió precisamente de esa motivación por evolucionar. Durante los entrenamientos previos en Praga, aseguró haber ejecutado con éxito la rutina, lo que le dio confianza para mantenerla en competencia.

Aunque la caída evidenció que aún requiere mayor consistencia con este contenido técnico, Carrillo se mostró optimista. Considera que, una vez dominada la estrategia, podrá competir de tú a tú con los mejores exponentes del mundo.

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¿Cuándo compite Donovan Carrillo en la final del patinaje artístico?

El mexicano volverá a la pista este sábado 28 de marzo para disputar el programa libre, instancia definitiva en la categoría individual masculina del Mundial de Patinaje Artístico 2026.

La competencia está programada para las 05:30 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través de plataformas. En esta fase, Carrillo buscará consolidar su actuación y acercarse a un resultado sin precedentes para el patinaje artístico nacional.

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