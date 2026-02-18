Las competencias imperdibles para el cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Con la recta final de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán 2026 a la vista, las jornadas del sábado 21 y domingo 22 de febrero nos deparan varias competencias que no te puedes perder. Tendremos la gran final de hockey, de squí de fondo y de curling, con competencias de alto rendimiento.

Finales de Curling y Hockey

El sábado 21 de febrero se jugarán varias finales clave en curling, incluida la final masculina por la medalla de oro, donde las mejores selecciones luchan por el título antes del cierre de la disciplina. Al mismo tiempo, el hockey sobre hielo tendrá su medalla de bronce, antes de la gran final del oro programada para el domingo 22, cuando se conocerá al campeón olímpico masculino de esta disciplina que combina rapidez y contacto físico intenso.

Finales de esquí de fondo y esquí acrobático

Resistencia y estilo. El esquí de fondo será protagonista con la final de 50 km masculino y femenino, una de las pruebas más exigentes de resistencia en los Juegos, mientras que el esquí acrobático vivirá momentos vibrantes el sábado 21, con finales como los de aerials y halfpipe, donde los competidores ejecutan saltos y trucos que desafían la gravedad y el equilibrio técnico.

Final de Bobsleigh

Velocidad en la pista. En el bobsleigh, cuatro hombres se deslizan a toda velocidad por la gran final del domingo, con las últimas series. Esta disciplina de velocidad pura sobre hielo pone punto final a una semana intensa de carreras y adrenalina en el Cortina Sliding Centre, antes de pasar a la ceremonia de clausura.

