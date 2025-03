8M: A 8 años de la creación de la Liga MX, así vive una mujer que se dedica al futbol en México

El crecimiento del futbol femenil ha sido un proceso constante en diversas partes del mundo y la Liga MX Femenil no es la excepción, pues la exposición de este deporte ha aumentado en los últimos años.

En el marco de una conferencia de prensa con motivo del Día Internacional de la Mujer, Cristina Torres , la número 10 de Pumas Femenil, compartió su sentir sobre la evolución del balompié femenino y la oportunidad que representa para muchas jugadoras poder vivir de este deporte.

¿Una mujer puede vivir únicamente de ser futbolista en México?

La mediocampista destacó el gran avance que ha tenido el futbol femenil en los últimos años, permitiendo que muchas jugadoras puedan dedicarse exclusivamente a esta disciplina sin necesidad de buscar un empleo adicional.

“En estos momentos, yo pienso en futbol solamente. Gracias a Dios no me pongo a comparar entre varonil y femenil, pero, en verdad, yo simplemente estoy muy agradecida porque lo que recibo como salario me da para vivir tranquila y también para ayudar a mi familia en cualquier cosa”, expresó la jugadora universitaria.

Pese a lo anterior, es importante destacar que la brecha salarial entre el futbol varonil y femenil en México sigue siendo considerable, además de que no todos los equipos de primera división pagan lo mismo.

Según datos oficiales de 2023, los salarios de las jugadoras oscilan entre cuatro mil 500 y 120 mil pesos mensuales, siendo esta última cifra exclusiva de pocos clubes y jugadoras seleccionadas.

Cristina Torres destaca la oportunidad que tiene en Pumas femenil

“Es tremendo que una como mujer pueda vivir del futbol y no tienes que tener otro trabajo, nada, te puedes dedicar 100% a esto y es algo que ha venido en progreso”, afirmó.

Cristina Torres también habló sobre sus aspiraciones a nivel internacional, particularmente con la selección de Puerto Rico, equipo con el que desea hacer historia: “En mi mente, a mediano y largo plazo, está que Puerto Rico clasifique a un Mundial , entonces, hasta que eso no ocurra, siento y quiero seguir envuelta en el futbol”.

La jugadora de Pumas resaltó el atractivo que tiene la Liga MX Femenil para las futbolistas extranjeras a ocho años de su creación, quienes encuentran en México un espacio de crecimiento y competitividad.

“Es muy bonito, para una extranjera como yo, ver el crecimiento de la liga, porque para extranjeras motiva mucho llegar al país, a una liga buena, de buen nivel”, afirmó.

Finalmente, Torres reconoció que aún hay camino por recorrer, pero destacó la evolución del torneo mexicano y su impacto a nivel internacional.

