¡Se define todo! Fecha y hora del cierre de Playoffs de la UEFA Champions League 2026

La vuelta de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026 está a punto de comenzar y podríamos llevarnos varias sorpresas con los equipos que avancen a octavos de final. Ya tenemos la fecha y la hora de los partidos y aquí en adn Noticias te contamos todos los detalles.

Recordemos que hay equipos como el Real Madrid, el París Saint Germain, la Juventus y el Atlético de Madrid se encuentran jugando dicha instancia, por lo que todavía corren el riesgo de quedar fuera del torneo de clubes más importante de Europa.

Fecha y hora de los Playoffs de la UEFA Champions League

Como es costumbre, la cita está agendada para el martes 24 y el miércole 25 de febrero, con cuatro partidos por día.

Martes 24 de febrero:



Atlético de Madrid vs Club Brujas / 11:45 am / Global de 3 - 3

Inter de Milán vs Bodo/Glimt / 14:00 pm / Global 1-3

Newcastle vs Qarabag / 14:00 pm / Global de 6 - 1

Atalanta vs Borussia Dortmund / 14:00 pm / Global de 0 - 2

Miércoles 25 de febrero:



Atalanta vs Borussia Dortmund / 11:45 am / Global 0 - 2

PSG vs Mónaco / 14:00 pm / Global 3-2

Juventus vs Galatasaray / 14:00 pm / Global 2 - 5

Real Madrid vs Benfica / 14:00 pm / Global 1-0

Recordemos que el único criterio de desempate son los goles, por lo que nos esperan grandes partidos en donde los equipos harán todo lo posible para llegar a la ronda de octavos de final.

Prestianni, suspendido para el Real Madrid vs Benfica

En el partido de ida, el argentino Gianluca Prestianni dijo insultos racistas al jugador del Real Madrid, Vinicius Jr. Aunque la situación sigue siendo investigada, la UEFA ya dictaminó que Prestianni será suspendido durante el próximo partido de Real Madrid vs Benfica, a la espera de recibir su verdadera sanción.

