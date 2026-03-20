Erik “El Terrible”, reconocido boxeador mexicano, es vinculado a proceso por abuso sexual

La tarde de este viernes 20 de marzo se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado de Baja California, logró la vinculación a proceso de Erik “N” mejor conocido como “El Terrible”, exboxeador mexicano que logró varios campeonatos mundiales de manera profesional.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, la vinculación a proceso se dio tras una serie de cancelaciones de la audiencia inicial, en la cual se le acusó por los delitos de hostigamiento y abuso sexual en contra de una trabajadora del Ayuntamiento de Tijuana hace varios meses.

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Vinculan a proceso a Erik “El Terrible”

Erik “El Terrible” fue vinculado a proceso tras una serie de retrasos de la audiencia inicial, la cual tras varios meses, se programó para realizarse este mismo viernes 20 de marzo en los juzgados locales.

La información que se ha dado a conocer hasta el momento, señala que la FGE solicitó medidas cautelares para la víctima de Erik “N”, entre las cuales está el contacto cero entre los involucrados, así como ningún tipo de molestia.

¿Qué se sabe del caso de Erik “El Terrible”?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, Erik “El Terrible” fue denunciado por abuso sexual y hostigamiento a mediados del pasado 2025, esto por parte de una trabajadora del Ayuntamiento de Tijuana.

Es importante mencionar que el juez del caso dictó un lazo de cuatro meses para la investigación complementaria. En caso de ser encontrado culpable, Erik “N” podría pasar hasta 10 años de prisión.

¿Quién es Erik “El Terrible”?

Erik “El Terrible” es considerado como uno de los mejores boxeadores que ha dado la República Mexicana, pues logró ser campeón mundial en cuatro divisiones diferentes, además de que logró sumar más de 50 victorias como profesional.

Se le considera solo por debajo de figuras y leyendas como Julio César Chávez, Marco Antonio Barrera y Juan Manuel Márquez.

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