VIDEO: Alcalde de Autlán, Jalisco, y sus guardaespaldas agredieron a árbitros en juego de la Liga Premier

Un nuevo episodio de violencia sacude al futbol mexicano, ahora en la Liga Premier MX, luego de que se reportaran amenazas y agresiones físicas contra integrantes del cuerpo arbitral por parte del alcalde de Autlán tras el partido entre Guerreros de Autlán y Los Cabos United, disputado en Jalisco.

De acuerdo con la cédula arbitral y reportes difundidos por el periodista de Azteca Deportes David Medrano, el encuentro terminó con empate 1-1, pero la tensión escaló al finalizar el juego.

Según el informe oficial, el presidente municipal de Autlán de Navarro, Gustavo Robles Martínez, habría amenazado al árbitro central, mientras que uno de sus elementos de seguridad presuntamente golpeó a un asistente.

Ahora lo violencia en el Futbol viene de las mismas autoridades, resulta que el Presidente Municipal de Autlán de Navarro Jalisco Gustavo Robles Martinez, el día de ayer junto con sus escoltas agredieron cobardemente por la espalda a la cuarteta arbitral del partido Guerreros de… pic.twitter.com/nr8UQQVgSY — Francisco Chacón (@pacochaconmx) March 17, 2026

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¿Qué pasó en el partido Autlán vs Los Cabos United?

Los hechos ocurrieron al término del encuentro, cuando integrantes del equipo local y personas cercanas se acercaron de manera intimidante al cuerpo arbitral. La inconformidad por las decisiones tomadas durante el partido habría detonado una discusión que subió de tono.

En la relatoría arbitral se detalla que la situación se tornó violenta, obligando a los silbantes a resguardarse en el vestidor durante aproximadamente una hora ante la falta de condiciones de seguridad. Posteriormente, los árbitros tuvieron que abandonar el inmueble escoltados.

Cuerpo arbitral denuncia amenazas en Autlán en la cédula arbitral|FMF

Además de las agresiones, el informe señala que el estado del terreno de juego era irregular y que el ambiente en las gradas fue hostil durante varios momentos del partido, lo que agrava el contexto en el que se desarrollaron los hechos.

Liga Premier MX y FMF analizarán sanciones tras agresión a árbitros

Este incidente ha generado preocupación en el entorno del futbol mexicano, especialmente porque involucra a una autoridad municipal, cuya responsabilidad sería garantizar la seguridad en eventos públicos.

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La Liga Premier MX deberá revisar el informe arbitral para determinar las sanciones correspondientes. Entre las posibles medidas se encuentran multas, veto de plaza e incluso consecuencias deportivas para el club Guerreros de Autlán, dependiendo de la gravedad de lo ocurrido.

Por su parte, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) también podría intervenir en el caso, ya que las agresiones al cuerpo arbitral representan una falta grave al reglamento.

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