Cancelan la Finalissima entre Argentina y España: UEFA confirma que no habrá partido previo al Mundial 2026

La esperada Finalissima entre Argentina y España, que enfrentaría a los campeones de Sudamérica y Europa, fue cancelada tras no lograrse un acuerdo sobre una sede alternativa.

La Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) informó que el partido no podrá disputarse debido a la situación de seguridad en Medio Oriente y a las diferencias con la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

It is with great disappointment that we confirm the cancellation of the 2026 Finalissima, due to circumstances and scheduling constraints that made the match impossible to reschedule.



👇Read more here: https://t.co/NWDLNDJnpw — UEFA (@UEFA) March 15, 2026

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¿Por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España?

De acuerdo con el comunicado de la UEFA, la decisión se tomó tras analizar distintas alternativas para mantener el partido. El organismo aseguró que hizo varios intentos para encontrar una solución viable, aunque ninguna de ellas fue aceptada por la Asociación del Futbol Argentino.

El encuentro estaba programado para el 27 de marzo de 2026 en el estadio Lusail, en Catar, pero la escalada del conflicto bélico en la región obligó a reconsiderar la sede.

La imposibilidad de garantizar condiciones seguras para el evento terminó por frustrar uno de los duelos más esperados entre selecciones antes del próximo Mundial.

La Finalissima se ha vuelto un partido esperado

La Finalissima enfrenta tradicionalmente al campeón de la Copa América contra el monarca de la Eurocopa. En este caso, se trataba del choque entre la selección de Argentina y la de España, dos de los equipos más competitivos del futbol internacional.

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El partido también representaba la última oportunidad de ver a ambos campeones continentales disputando un título antes de la próxima Copa del Mundo.

Las sedes alternativas que propuso UEFA

La UEFA detalló que presentó tres propuestas para salvar el encuentro:



La primera consistía en disputar la Finalissima en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid , con una distribución equitativa de aficionados de ambas selecciones; sin embargo, según el organismo europeo, Argentina rechazó esa posibilidad .

, con una distribución equitativa de aficionados de ambas selecciones; sin embargo, según el organismo europeo, . La segunda opción planteaba un formato inusual: un duelo a doble partido , con el primero en España y el segundo en Buenos Aires durante una futura ventana internacional antes de 2028.

, con el primero en España y durante una futura ventana internacional antes de 2028. Finalmente, la UEFA solicitó a la AFA el compromiso de aceptar una sede neutral en Europa para jugar el 27 de marzo, pero esa propuesta también fue descartada, lo que terminó por sellar la cancelación del encuentro.

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Posturas de Argentina y España tras la cancelación

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, había expresado días antes su intención de que el partido se disputara en el estadio Monumental de Buenos Aires. El dirigente aseguró que su federación trabajaría para llevar el duelo a territorio argentino.

Por su parte, la Real Federación Española de Futbol respaldó públicamente la decisión final de la UEFA. En su posicionamiento oficial, la federación aseguró que España ofreció diversas alternativas para realizar el partido, entre ellas albergarlo en su país o en una sede neutral.

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