Presente contra leyenda: Definen sede y fecha de La Finalissima España vs Argentina previo a Mundial 2026

Después de un largo año de espera tanto la Conmebol como la UEFA dieron a conocer que será el Estadio Lusail de Qatar la sede de La Finalissima España vs Argentina , la cual definirá al campeón absoluto de los vigentes monarcas de la Copa América y la Eurocopa que se disputaron en 2024.

Será justo en el marco del inicio del Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, que la actual figura del Barcelona y el llamado “golden boy”, Lamine Yamal se podría medir ante el último máximo referente del conjunto culé en la actualidad, Lionel Messi.

¿Cuándo es el España vs Argentina por La Finalissima?

Será hasta el próximo 27 de marzo del 2026 que se disputará La Finalissima España vs Argentina , esto como parte del choque entre los actuales campeones de los torneos de selecciones más importantes de la Conmebol y la UEFA.

El compromiso entre los campeones de la Eurocopa y la Copa América dará inicio en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México, esto con señal aún por definir dentro de nuestro territorio nacional.

¿Qué es y desde cuándo se juega La Finalissima?

La Finalissima, oficialmente conocida como Copa de Campeones Conmebol-UEFA, es el compromiso que disputan a partido único los vigentes campeones de la Copa América y la Eurocopa, esto por ser consideradas como las dos confederaciones más fuertes de la FIFA.

La primera edición se disputó en el año 1985 bajo el nombre Copa Artemio Franchi, esto entre selecciones como la de Francia, campeona de la Eurocopa en 1984, así como Uruguay, ganador de la Copa América.

Podría ser el primer duelo entre Lamine Yamal y Lionel Messi

Vale la pena mencionar que el España vs Argentina toma relevancia a nivel internacional gracias que podría ser el primer enfrentamiento entre Lamine Yamal y Lionel Messi, los cuales son considerados como la figura y futuro del Barcelona, así como la máxima leyenda del club culé respectivamente.

