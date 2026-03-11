Carlos Vela regresa al LAFC a sus 37 años: “Capitán, campeón y propietario”

Carlos Vela se convirtió en el primer jugador franquicia en la historia del LAFC y la apuesta fue un éxito. Se convirtió en una leyenda del club, rompió récords de goles y ganó la mayoría de los títulos que disputó. Se retiró con ellos, pero no pudo alejarse mucho tiempo, ya que volvió este 2026, pero ahora lo hará como copropietario del club.

“Para mí, el LAFC siempre ha sido más que un club: es mi hogar”, dijo Vela. “Desde el primer día, nos propusimos construir algo especial para Los Ángeles, y estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Convertirme en propietario es un honor y una responsabilidad que tomo muy en serio. Me entusiasma seguir apoyando al club, a nuestros jugadores y a nuestra afición mientras seguimos construyendo el futuro”.

LAFC celebra que Carlos Vela sea copropietario

A través de un comunicado, el LAFC compartió estar muy orgulloso de que Vela se convierta en copropietario del equipo, ya que lo consideran la figura más influyente en la historia del club, y, en general, de toda la Major League Soccer.

"Su incorporación al grupo de propietarios refleja la convicción del LAFC en la continuidad, el liderazgo y el reconocimiento a quienes han forjado la identidad del club dentro y fuera de la cancha", puntualizaron.

Captain. Champion. Owner.



LAFC legend Carlos Vela joins club ownership group.



🔗 https://t.co/Gp0HEipVdU pic.twitter.com/QJgc6KpcBK — LAFC (@LAFC) March 11, 2026

El legado de Carlos Vela con el LAFC

Cuando Vela firmó por el equipo de Los Ángeles en el 2018, le llovieron críticas. Se encontraba en un gran nivel en Europa y su decisión de irse a Estados Unidos tan joven fue muy cuestionada; sin embargo, el futbolista demostró su talento desde el primer minuto, siempre destacando estar muy feliz en el club que confió en él.

Al final, Vela jugó 152 partidos, anotó 78 goles y repartió 42 asistencias. Además, en el 2019 logró una temporada histórica con 34 goles, lo que sigue siendo una de las mejores campañas para un jugador en la historia de la MLS.

Por si fuera poco, el palmarés del mexicano incluye la Copa MLS 2022, los Supporter's Shields de 2019 y 2022, así como cuatro apariciones en el All-Star de la MLS.

Hoy comienza una nueva etapa con el @LAFC de la que tendré el honor de ser dueño. Un paso muy importante en mi vida.



Este logro también es de mi familia: mi esposa, Saioa, y mis hijos, Romeo e India, que siempre han estado a mi lado. pic.twitter.com/1PCoO77ntj — carlos vela (@11carlosV) March 11, 2026