¿Reír para no llorar? Los memes no perdonan la derrota de México ante EUA en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

La novena mexicana sufrió su primera derrota en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, luego de caer 5-3 ante Estados Unidos en un duelo que cambió drásticamente a partir de la tercera entrada.

El resultado no solo frenó el paso perfecto de la selección en el torneo, sino que también rompió una racha de dos décadas sin perder ante los estadounidenses en esta competencia internacional.

Es por eso que el tema se volvió tendencia en redes sociales y los memes no tardaron en aparecer, ya sea para reírse del resultado, señalar el fatídico relevo de Jesús Cruz o pedir una revancha en este mismo torneo.

Nuestros hermanos latinos viendo como Estados Unidos le gana a México 😩 pic.twitter.com/SdIRwICiKO — Kikiroz 🦉 (@kikiroz_) March 10, 2026

Yo sin saber ni vergas de béisbol explicándole a mi jefa como este juego podría afectar las relaciones diplomáticas entre México y USA pic.twitter.com/9f5xMjAWPY — Tony (@Jexxindio) March 10, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Estados Unidos rompió el juego con cuadrangulares

El encuentro comenzó con un atractivo duelo de pitcheo durante los primeros dos episodios, donde ambos equipos mantuvieron el marcador en cero; sin embargo, el panorama cambió en la tercera entrada, cuando la ofensiva estadounidense encontró la forma de castigar al relevo mexicano.

Tras la salida del abridor Manny Barreda, el relevista Jesús Cruz tomó la lomita y fue recibido por el poderoso bateo estadounidense. Aaron Judge, figura de los Yankees de Nueva York, conectó un cuadrangular de dos carreras que encendió la ofensiva rival.

Día 1

No debió entrar a lanzar Jesús Cruz con la Selección Mexicana de Béisbol #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/YRdNFyyWMD — LMB memes (@LMB_memes) March 10, 2026

Yo viendo a México en el Clásico Mundial de Béisbol pic.twitter.com/eEkyDdInwB — Piloto Memes Latino (@pilotomemeslat) March 9, 2026

Minutos después, Roman Anthony amplió la ventaja con otro batazo de vuelta completa entre el jardín izquierdo y central, lo que complicó el panorama para la novena mexicana.

México reaccionó, pero no fue suficiente

La reacción mexicana llegó hasta la sexta entrada. Jarren Duran, jardinero de los Red Sox, conectó un cuadrangular que devolvió la esperanza a la afición tricolor.

Posteriormente, un sencillo de Joey Meneses provocó un error defensivo de Brice Turang, lo que permitió que Jonathan Aranda anotara la segunda carrera mexicana.

Un juego le queda a México en fase de grupos y es contra Aaron Nola e Italia… como nos sentimos??????? pic.twitter.com/YBjnc5JyTA — Kikiroz 🦉 (@kikiroz_) March 10, 2026

En el relevo, Daniel Duarte logró dominar a figuras importantes del lineup estadounidense como Bryce Harper, Kyle Schwarber y el propio Judge, manteniendo a México con posibilidades en la recta final del encuentro.

Duran volvió a aparecer en la octava entrada con su segundo jonrón del partido, acercando aún más a la novena mexicana; no obstante, cuando parecía posible una remontada, un rodado de Alejandro Kirk terminó en doble matanza y sepultó la última oportunidad de los tricolores.

Lo que juegan Jarren Durán y Alejandro Kirk



pic.twitter.com/Qn9BtTnOHk https://t.co/gWQoORdhUQ — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) March 10, 2026

toda de benjamín gil por haber mandado a jesus cruz a lanzar pic.twitter.com/s2lknJxnU7 — 💢 (@wwksssin) March 10, 2026

¿Cuándo juega México vs Italia en el Clásico Mundial de Beisbol?

Tras esta derrota, México deberá buscar su clasificación a los cuartos de final en su siguiente compromiso del torneo.

El equipo dirigido por Benjamín Gil enfrentará a Italia el miércoles 11 de marzo en un duelo clave para mantenerse con vida en el torneo. El partido está programado para iniciar a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Si EUA vence a los italianos este martes, una victoria mexicana el miércoles permitiría a la novena mexicana asegurar su lugar en la siguiente ronda del Clásico Mundial de Beisbol.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.