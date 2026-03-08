¡Es hora de la novena! México busca el liderato ante Brasil: Horario y dónde ver el Clásico Mundial 2026

La selección mexicana de beisbol continúa su camino en el torneo internacional más importante de selecciones: el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Tras debutar con una contundente victoria frente a Gran Bretaña, ahora la novena nacional se prepara para enfrentar a Brasil en su segundo compromiso dentro de la fase de grupos.

El equipo dirigido por Benjamín Gil llega motivado después de iniciar el torneo con una ofensiva sólida que le permitió colocarse en buena posición dentro del Grupo B, donde también compiten potencias como Estados Unidos national baseball team e Italia national baseball team.

Brasil vs México: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el juego del Clásico Mundial de Beisbol 2026?

El partido entre México y Brasil corresponde a la segunda jornada del Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol 2026, una fase que se disputa bajo el formato de todos contra todos y que definirá a los dos equipos que avanzarán a los cuartos de final.

El encuentro se jugará este domingo 8 de marzo en el estadio Minute Maid Park, sede de todos los partidos de este grupo.

Detalles del partido:



Fecha: domingo 8 de marzo de 2026

Hora en México: 19:00 horas (tiempo del centro)

Sede: Houston, Texas (Grupo B)

Streaming: Disney+

A diferencia del primer juego del equipo mexicano, este enfrentamiento se disputará por la tarde-noche, en lo que se espera sea una jornada con gran presencia de aficionados latinoamericanos en las gradas.

México debuta el viernes 6 de marzo en el Clásico Mundial de Béisbol

Así llega México tras su victoria en el debut

La novena mexicana comenzó su participación con un triunfo contundente sobre Gran Bretaña, en un partido donde la ofensiva mexicana marcó diferencia desde las primeras entradas.

El tercera base Nacho Álvarez abrió el marcador con un cuadrangular en la segunda entrada, mientras que el ataque se consolidó en la recta final del juego con un jonrón de Jonathan Aranda, quien amplió la ventaja con corredores en base.

La ofensiva mexicana también contó con aportaciones de Randy Arozarena, Jarren Duran, Álex Thomas y Joey Ortiz, quienes impulsaron carreras para sellar el triunfo en el arranque del torneo.

Próximos juegos de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Después del duelo ante Brasil, la selección mexicana enfrentará dos partidos más dentro de la fase de grupos:



9 de marzo: México vs. Estados Unidos – 19:00 horas

– 19:00 horas 11 de marzo: México vs. Italia – 18:00 horas

En esta etapa del torneo, cada selección disputa cuatro encuentros y los dos mejores equipos del grupo avanzan a los cuartos de final, donde comenzará la fase de eliminación directa.

