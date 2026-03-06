Oro para México; Yareli Acevedo gana la Copa del Mundo de Pista Australia 2026

Este viernes 6 de marzo México despertó con una muy buena noticia, pues la mexicana Yareli Acevedo Mendoza logró conquistar la medalla de oro en la prueba de eliminación femenil durante la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista, la cual se está llevando a cabo en la ciudad de Perth, Australia.

Fue en el velódromo SpeedDome, que la mexicana logró colgarse la presea de oro con lo cual continuará su participación en el certamen internacional cuando compita en la prueba madison femenil junto a la también azteca, Sofía Arreola Navarro.

Yareli Acevedo gana medalla de oro en la Copa del Mundo

A lo largo de la competencia, Yareli Acevedo pudo mostrar una estratégia sólida para competir contra la noruega Anita Yvonne Sternberg y la originaria de Hong Kong, Sze Wing Lee, las cuales terminaron en la segunda y tercera posición respectivamente.

Fue justo al final de la competencia que la azteca logró superar a la noruega Anita Yvonne, lo cual colocó a Acevedo Mendoza como la mejor en la prueba, la cual es considerada como una de las más duras y exigentes del ciclismo de pista.

¿Quién es Yareli Acevedo?

Es importante mencionar que Yareli Acevedo es la segunda mexicana en ser campeona mundial de ciclismo, lo cual consiguió el pasado 2025 en Santiago, Chile. La joven de 25 años entró a la privilegiada lista de campeonas mundiales junto a Nancy Contreras.

Más allá de eso, Acevedo ha logrado conseguir los siguientes títulos:

Oro en Juegos Panamericanos

7 veces medallista de oro en los Juegos Nacionales de la Conade

Parte de la Selección Nacional en pruebas de ómnium, carrera por puntos, eliminación y madison

¿Cuándo volverá a competir Yareli Acevedo?

Será este próximo sábado 7 de marzo que la mexicana Yareli Acevedo volverá a competir en la Copa del Mundo de Ciclismo 2026 en Australia, esto dentro la prueba madison femenil junto a la también azteca, Sofía Arreola Navarro.

