Cronología del caso de Achraf Hakimi; será juzgado por violación y asegura ser inocente

El defensa del Paris Saint‑Germain (PSG), Achraf Hakimi, enfrentará un juicio en Francia por un cargo de violación tras una denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven de 24 años. Un caso que lleva años en el ojo público y que ha provocado mucha polémica con todo lo que ha sucedido.

El caso se remonta al 25 de febrero de 2023, cuando la víctima acudió a la comisaría de Nogent-sur-Marne (cerca de París) para relatar que Hakimi la habría agredido sexualmente en su domicilio de Boulogne-Billancourt, después de haberse conocido a través de redes sociales. Aunque inicialmente no presentó una denuncia formal en ese momento, la Fiscalía de Nanterre inició una investigación por la gravedad de los hechos descritos por la mujer.

Cronología de la denuncia contra Achraf Hakimi

En marzo de 2023, Hakimi fue formalmente imputado por violación y quedó bajo supervisión judicial, mientras continuaba con su carrera deportiva y con el apoyo del PSG. En diciembre de ese año se realizó un careo entre el jugador y la denunciante, donde ella reiteró su acusación y él mantuvo su inocencia.

A lo largo de los tres años de instrucción, la defensa de Hakimi ha puesto en duda la versión de la acusación, alegando falta de pruebas y la negativa de la denunciante a someterse a exámenes médicos, pruebas de ADN o entregar datos de su teléfono móvil. Por su parte, la abogada de la joven ha defendido la fortaleza de las evidencias del caso y ha rechazado cualquier intento de desacreditación del proceso.

El 24 de febrero de 2026, una jueza instructora decidió que existen cargos suficientes para llevar el caso a juicio, aceptando la solicitud de la Fiscalía de Nanterre. Esta decisión implica que Hakimi será juzgado en un Tribunal Penal Departamental de la región de París, aunque aún no se ha fijado una fecha específica para el inicio del proceso oral.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Hakimi expresó que la acusación es “injusta tanto para los inocentes como para las víctimas sinceras” y aseguró que espera con calma el juicio para que la verdad salga a la luz públicamente. La defensa ha señalado que confía en poder rebatir las acusaciones dentro del proceso judicial.

La sentencia que podría recibir Hakimi

Si llega a ser declarado culpable en este juicio, Hakimi podría enfrentar penas de hasta 15 años de prisión, de acuerdo con el código penal francés para delitos de violación. El caso ha generado atención internacional por la figura del jugador, quien además es capitán de la selección de Marruecos.

