Momento exacto en el Kamila Sellier casi pierde el ojo con el filo de un patín en los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán siguen dando mucho de qué hablar, sin embargo y más allá de la belleza estética que caracteriza a cada una de las disciplinas, ahora se hizo tendencia el nombre de la patinadora de velocidad Kamila Sellier de Polonia por una escalofriante lesión que sufrió este mismo 20 de febrero.

Fue durante la serie seis de los cuartos de final de los 1500 metros femeninos de patinaje de velocidad, que la atleta polaca se vio envuelta en una escalofriante escena junto a Kristen Santos-Griswold, la cual de manera accidental le generó una cortada con el filo de su patí en el rostro y la cual casi la deja sin un ojo.

Video de la lesión de Kamila Sellier

En el video que se ha hecho viral a nivel internacional, se aprecia el momento exacto en el cual Kamila Sellier intenta hacer un adelanto a sus rivales cuando de forma accidental tropieza. Fue en ese momento que Santos-Griswold golpeó con el filo de su patín el rostro de la competidora polaca.

Tras lo escalofriante de la escena en plena pista de patinaje, equipos de emergencia tuvieron que retirar de la zona a la atleta polaca, la cual fue ingresada a un hospital para recibir la atención correspondiente.

¿Cuál es el estado de salud actual de Kamila Sellier?

A pesar de lo escalofriante que fue la escena, se ha confirmado que el ojo izquierdo de Kamila Sellier no resultó comprometido y no hay daño ocular serio. Pese a ello, algunos reportes de medios internacionales señalan que pudo haber sufrido una fractura facial leve sin que hasta el momento se confirme.

Lesiones que han ocurrido en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Vale la pena mencionar que esta no es la primera escena de terror que han dejado los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, pues de igual forma el esquiador Finley Melville quedó inconsciente durante varios segundos tras una violenta caída en competencia.

De igual forma están los casos de Elias Lajunen y Cam Bolton, los cuales sufrieron lesiones de consideración durante la justa invernal.

