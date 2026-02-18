El motivo por el que Matías Almeyda fue suspendido 7 partidos en LaLiga de España

El entrenador argentino Matías Almeyda fue sancionado con una dura suspensión de siete partidos en LaLiga 2025-26. Esto tras los hechos ocurridos durante el empate 1-1 ante el Deportivo Alavés el pasado sábado. Una noticia que ha generado polémica en el fútbol español, pues se trata de una de las sanciones más severas para un director técnico en la temporada.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tomó la decisión luego de analizar el acta arbitral y el comportamiento del técnico tras recibir la tarjeta roja.

¿Qué detonó la sanción de Matías Almeyda?

La sanción de siete partidos se deriva de una serie de acciones que, según el informe del árbitro Iosu Galech Apezteguía, ocurrieron tras la expulsión de Almeyda en el minuto 85 del choque. El entrenador fue amonestado con roja por protestar de manera vehemente una decisión arbitral, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia el colegiado.

Tras recibir la tarjeta roja, Almeyda se negó a dejar el área técnica de inmediato, lo que provocó la paralización momentánea del encuentro y obligó a los oficiales a insistir para que abandonara el campo. En un momento más tenso, el argentino se acercó cara a cara con el árbitro en una actitud que fue considerada desafiante e intimidatoria.

Detalles de la sanción de Matías Almeyda

Según la Federación, la sanción quedó distribuida de la siguiente forma:



2 partidos por protestas exageradas al cuerpo arbitral.

al cuerpo arbitral. 1 partido por no dirigirse de inmediato al vestuario tras ser expulsado.

tras ser expulsado. 3 partidos por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros.

1 partido por conducta contraria al buen orden deportivo.

Sevilla FC ha calificado la suspensión como “excesiva” y anunció que apelará la decisión ante las autoridades correspondientes, mientras Almeyda se perderá varios compromisos importantes en LaLiga.

🗣️ Almeyda ve cosas positivas en la reacción de su equipo en la dificultad.



🔗https://t.co/rxxLEf6p3D#AlavésSevilla #WeareSevilla pic.twitter.com/RtKEUqYgga — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 14, 2026