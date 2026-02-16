¿Quiénes son los jugadores de la NFL que indultó Donald Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a cinco jugadores de la NFL que habían sido condenados por diferentes crímenes. "Como el futbol nos recuerda, la excelencia se construye con determinación, elegancia y el valor de levantarse de nuevo. También nuestra nación", escribió Alice Marie Johnson, responsable de los indultos presidenciales, a través de su cuenta de X.

El indulto es una medida mediante la cual el poder ejecutivo perdona total o parcialmente una pena impuesta. No borra el delito ni la culpabilidad, pero sí exime a la persona de cumplir con la condena pendiente.

Los 5 jugadores de la NFL indultados por Donald Trump

Se trata de Joe Klecko, Nate Newton, Jamal Lewis, Travis Henry y el fallecido Billy Cannon. Todos ellos tuvieron una carrera en donde destacaron en la NFL e incluso consiguieron varios récords, pero sus problemas legales fueron más grandes.



Joe Klecko . Fue condenado en la década de 1990 por perjurio, luego de mentir a un jurado federal sobre un fraude de seguros.

. Fue condenado en la década de 1990 por perjurio, luego de mentir a un jurado federal sobre un fraude de seguros. Nate Newton. Se declaró culpable de un cargo federal por tráfico de drogas, luego de que se le encontraran 79 kilos de marihuana en su vehículo, junto con 10 mil dólares en efectivo.

Se declaró culpable de un cargo federal por tráfico de drogas, luego de que se le encontraran 79 kilos de marihuana en su vehículo, junto con 10 mil dólares en efectivo. Jamal Lewis. Se declaró culpable por un cargo de conspiración, relacionado con el uso de un teléfono celular para negociar un contrato de drogas al poco tiempo de haber llegado a la NFL.

Se declaró culpable por un cargo de conspiración, relacionado con el uso de un teléfono celular para negociar un contrato de drogas al poco tiempo de haber llegado a la NFL. Travis Henry . Culpable de conspiración para traficar cocaína en un esquema que transportaba drogas entre Colorado y Montana, todo mientras brillaba como uno de los corredores más potentes de la liga.

. Culpable de conspiración para traficar cocaína en un esquema que transportaba drogas entre Colorado y Montana, todo mientras brillaba como uno de los corredores más potentes de la liga. Billy Cannon. Ganó el trofeo Heisman, pero fue condenado en los 80's por falsificación de billetes, en donde se defendió asegurando que tenía problemas financieros. El indulto se le concedió póstumamente, ya que falleció en el 2018.

Cabe destacar que la Casa Blanca no ha explicado públicamente los motivos de Trump para indultar a los 5 jugadores de la NFL, aunque la poca información va de la mano de su discurso de "segundas oportunidades justas" para los norteamericanos.

