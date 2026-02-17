Obed Vargas a la cancha; partidos de la Champions League hoy 18 de febrero de 2026

La Champions League oficialmente arrancó con sus partidos del repechaje de la temporada 2025-2026, por lo cual equipos como el Atlético de Madrid, Inter Milán, Bayer Leverkusen, Olympiacos, Club Brujas, Newcastle, Bodo y el Qarabag deberán luchar “a muerte” si quieren avanzar a la siguiente ronda.

El pasado martes 17 de febrero el torneo más apasionante de futbol a nivel internacional, dejó resultados abiertos en los partidos del Real Madrid y el PSG, mientras que los de la Juventus y el Atalanta quedaron prácticamente cerrados.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Real Madrid vence 1-0 al Benfica en la ida de los Playoffs de la Champions League Benfica sueña con dar la sorpresa en los Playoffs de la UEFA Champions League y poder eliminar al Real Madrid, aunque la tarea luce un poco complicada. 17 febrero, 2026

¿Quiénes juegan en la Champions League hoy 18 de febrero?

Este miércoles 18 de febrero la actividad de la Champions League arrancará con el Qarabag vs Newcastle en punto de las 11:45 de la mañana, tiempo del centro de la República Mexicana. Tras ello, los compromisos se jugarán de la siguiente manera:

Bodo/Glimt vs Inter de Milan a las 14:00 horas

Club Brujas vs Atlético de Madrid a las 14:00 horas

Olympiacos vs Bayer Leverkusen a las 14:00 horas

Es importante mencionar que la transmisión de los compromisos arrancará aproximadamente 10 minutos antes del silbatazo inicial, esto con la previa y las alineaciones de cada compromiso.

Resultados al momento del repechaje de la Champions League

En cuanto a los primeros partidos de ida del repechaje de la Champions League, es importante mencionar que los marcadores quedaron de la siguiente manera:

Galatasaray vs Juventus: 5-2

Benfica vs Real Madrid: 0-1

Borussia Dortmund vs Atalanta: 2-0

Mónaco vs PSG: 2-3

¿Cuándo son los juegos de vuelta del repechaje de la Champions?

Los juegos de vuelta del repechaje de la Champions League se disputarán entre el próximo 24 y 25 de febrero de este mismo 2026. Por su parte, las siguientes rondas del torneo arrancarán hasta marzo de este mismo año.

Clásico nacional: ¿Cupido es americanista o chivahermano?

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.