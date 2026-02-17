Benfica vs Real Madrid: EN VIVO, resultado de los Playoffs de la Champions League hoy 17 de febrero

El Real Madrid visita al Benfica en los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026, en una serie que promete goles y emociones. Los 'Blancos' vs las 'Águilas' es uno de los encuentros más atractivos de la ronda y aquí en adn Noticias te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

BENFICA 0-0 REAL MADRID, RESULTADO EN CHAMPIONS LEAGUE

Alineaciones confirmadas para el Benfica vs Real Madrid

Este partido tiene un ingrediente muy interesante para el madridismo, ya que el técnico José Mourinho ahora se encuentra frente al Benfica y ha demostrado que sabe cómo vencer a su ex equipo. Para este encuentro, jugará con un 4-3-1-2:



Portería: Anatoliy Trubin

Defensa: Amar Dedic, Tomás Araujo, Nico Otamendi, Samuel Dahl

Mediocampo: Andreas Schjelderup, Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro y Gianluca Prestianni

Delanteros: Rafa Silva y Vengelis Pavlidis

Por otro lado, el Madrid de Álvaro Arbeloa busca retomar el camino y apostará por un clásico 4-3-3 que podría convertirse en un 4-3-1-2 dependiendo de la situación, jugando con:



Portería: Thibaut Courtois

Defensa: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Álvaro Carreras

Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni y Federico Valverde

Delantera: Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Arda Güler

¿Dónde ver en vivo el Benfica vs Real Madrid?

Este partido se podrá seguir a través de la señal de streaming de HBO Max, así como por el canal de TNT Sports en televisión por cable.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.