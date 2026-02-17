Benfica vs Real Madrid: EN VIVO, resultado de los Playoffs de la Champions League hoy 17 de febrero
Benfica sueña con dar la sorpresa en los Playoffs de la UEFA Champions League y poder eliminar al Real Madrid, aunque la tarea luce un poco complicada.
El Real Madrid visita al Benfica en los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026, en una serie que promete goles y emociones. Los 'Blancos' vs las 'Águilas' es uno de los encuentros más atractivos de la ronda y aquí en adn Noticias te contamos todos los detalles.
BENFICA 0-0 REAL MADRID, RESULTADO EN CHAMPIONS LEAGUE
- El partido comenzará a las 2:00 pm, tiempo del centro de México
- Alineación confirmada del Real Madrid:
- Los equipos llegan al estadio
- Benfica es local en este partido de ida
- El Real Madrid cayó a zona de playoffs luego de perder, precisamente, contra Benfica en la última ronda de la fase de grupos
Alineaciones confirmadas para el Benfica vs Real Madrid
Este partido tiene un ingrediente muy interesante para el madridismo, ya que el técnico José Mourinho ahora se encuentra frente al Benfica y ha demostrado que sabe cómo vencer a su ex equipo. Para este encuentro, jugará con un 4-3-1-2:
- Portería: Anatoliy Trubin
- Defensa: Amar Dedic, Tomás Araujo, Nico Otamendi, Samuel Dahl
- Mediocampo: Andreas Schjelderup, Fredrik Aursnes, Leandro Barreiro y Gianluca Prestianni
- Delanteros: Rafa Silva y Vengelis Pavlidis
Por otro lado, el Madrid de Álvaro Arbeloa busca retomar el camino y apostará por un clásico 4-3-3 que podría convertirse en un 4-3-1-2 dependiendo de la situación, jugando con:
- Portería: Thibaut Courtois
- Defensa: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Álvaro Carreras
- Mediocampistas: Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni y Federico Valverde
- Delantera: Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Arda Güler
¿Dónde ver en vivo el Benfica vs Real Madrid?
Este partido se podrá seguir a través de la señal de streaming de HBO Max, así como por el canal de TNT Sports en televisión por cable.
