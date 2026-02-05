Cambios obligados a la FIFA; solo 3 ciudades de los tres países sede tendrán Fan Fest de la Copa durante todo el Mundial 2026

A menos de cuatro meses del arranque del Mundial 2026 , varias ciudades sede en México y Estados Unidos replantean la operación del Fan Fest Mundial, uno de los principales atractivos fuera de los estadios.

Gobiernos locales y organizadores evalúan costos, seguridad y patrocinio, ante un modelo que exige actividades diarias durante los 39 días del torneo.

¿Qué es el Fan Fest de la FIFA?

El Fan Fest es un espacio oficial con pantallas gigantes, conciertos y experiencias patrocinadas para aficionados sin boleto. Su objetivo es extender la fiesta mundialista, impulsar el turismo y generar derrama económica en ciudades anfitrionas.

🏆FIFA WORLD CUP 2026

🗺️STADIUMS - MAP



Así quedan las selecciones distribuidas en todas las Sedes de la Copa del Mundo.



❌Peor del Mundial - Sedes sin Equipos Bombo 1: 🇲🇽Monterrey y 🇺🇸San Francisco

✅Mejor - Sedes con mas Bombo 1: 🇺🇸Boston(4), 🇺🇸Houston(3) y 🇺🇸Dallas(4) pic.twitter.com/EpxpIsukz7 — CNF Sports (@CNFconcacaf) December 6, 2025

Monterrey duda de la viabilidad del Fan Fest Mundial 2026

A solo unos meses del Mundial 2026 , Monterrey analiza reducir días del Fan Fest, debido a altos costos operativos y falta de patrocinadores locales. La ciudad no tendrá partidos de selecciones élite ni partidos de México, lo que reduce atractivo comercial y flujo turístico.

San Francisco y EU ajustan el modelo del Fan Fest

En Estados Unidos, San Francisco enfrenta gastos superiores al millón de dólares diarios solo en seguridad, según The Athletic. Esto llevó a planear un Fan Fest con menos días, rompiendo el esquema original de la FIFA.

¿Dónde será el Fan Fest del Mundial 2026?

Tras analizar los altos costos y la falta de patrocinadores, las únicas tres ciudades que podrían tomar el reto de tener un Fan Fest los 39 días de la Copa del Mundo son:

Nueva York

CDMX

Guadalajara

Mientras tanto, Miami, Seattle, Vancouver y Los Ángeles tomaron la decisión de reducir fechas e instalar el Fan Fest únicamente en fechas clave.

El debate sobre la viabilidad de los Fan Fest abre la puerta a cambios estructurales en futuros mundiales y presión directa a la FIFA.

