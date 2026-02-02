Por el Mundial de Clubes; así jugarán los equipos mexicanos la primera fecha de la Concachampions 2026

La Concachampions 2026 arranca en febrero con una primera ronda clave para los clubes mexicanos, no solo por la lucha por el título regional, sino por la relevancia que el torneo tiene en el camino hacia el Mundial de Clubes.

En esta fase inicial, cinco equipos de la Liga MX entrarán en acción, mientras que uno más esperará rival directamente en los Octavos de Final.

Champions Cup Week 1 is here! ⚽️⭐️



The wait is over ⌛️ pic.twitter.com/OhmqvkVNcD — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 2, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Equipos mexicanos que juegan la primera ronda de la Concachampions 2026

En esta edición, América , Cruz Azul, Rayados, Tigres y Pumas serán los representantes mexicanos que disputen la primera fase a ida y vuelta.

Los encuentros se jugarán entre el 3 y el 12 de febrero, con partidos tanto en Centroamérica como en Estados Unidos y México; todos se podrán ver por FOX ONE.

Juegos de ida

Martes 3 de febrero

Forge FC vs. Tigres: Hamilton Stadium – 18:00 (CDMX) Club Olimpia Deportivo vs. Club América : Estadio Chelato Uclés – 20:00 (CDMX) San Diego FC vs. Pumas

Miércoles 4 de febrero

Xelajú vs. Rayados : Estadio Cementos Progreso – 19:00 (CDMX) Vancouver FC vs. Cruz Azul : Willoughby Stadium – 21:00 (CDMX)



Cruz Azul es campeón de la Concachampions 2025; resumen y goles

Juegos de vuelta

Martes 10 de febrero

Pumas vs. San Diego FC : Estadio Olímpico Universitario – 19:00 (CDMX) Tigres vs. Forge FC – Estadio Universitario: 21:00 (CDMX)

Miércoles 11 de febrero

Club América vs. Club Olimpia : Estadio Ciudad de los Deportes – 19:00 (CDMX) Rayados vs. Xelajú : Estadio BBVA – 21:00 (CDMX)

Jueves 12 de febrero

Cruz Azul vs. Vancouver FC : Estadio Cuauhtémoc – 19:00 (CDMX)



¿Por qué Toluca no juega la primera ronda?

Aunque México tiene seis plazas en la Concachampions 2026, Toluca no aparece en la primera ronda porque avanzó de forma directa a los Octavos de Final.

Esto se debe a su mejor rendimiento acumulado entre los clubes mexicanos en el periodo de clasificación, criterio que la Concacaf utiliza para otorgar pases directos y equilibrar el formato del torneo.

Álvaro Fidalgo se va del América y regresa a Europa Luego de cinco años y un tricampeonato, Álvaro Fidalgo le dice adiós al América para cumplir su sueño de volver a jugar en Europa 01 febrero, 2026

Este beneficio permite al conjunto escarlata incorporarse más adelante, evitando la fase inicial y esperando rival entre los ganadores de la primera ronda.

Con este panorama, los clubes mexicanos buscan imponer condiciones desde el arranque, conscientes de que cada eliminatoria no solo acerca al título continental, sino que también fortalece su posición rumbo al Mundial de Clubes .

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.