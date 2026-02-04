Adiós a Estrellita de Plata; luchadora reveló su rostro y anunció su retiro del cuadrilátero

La luchadora profesional conocida como Estrellita de Plata anunció su retiro del pancracio mexicano y reveló públicamente su identidad, decisión que hizo pública el pasado 2 de febrero mediante una publicación en redes sociales.

En el mensaje, la gladiadora explicó que deja la actividad debido a problemas de salud física y mental, los cuales actualmente le impiden continuar con su carrera deportiva .

El anuncio estuvo acompañado de una fotografía sin máscara, un acto que marca el cierre definitivo de su etapa como luchadora enmascarada y que generó diversas reacciones en el ámbito de la lucha libre.

¿Quién es Estrellita de Plata?

Tras el retiro, se dio a conocer que el nombre real de Estrellita de Plata es Eira Nayeli Rodríguez Durán, de 24 años de edad, originaria de Rioverde, San Luis Potosí .

La luchadora explicó que adoptó el personaje de Estrellita de Plata como parte de su desarrollo profesional dentro de la lucha libre, disciplina en la que participó durante varios años.

En su mensaje, Rodríguez Durán señaló que la lucha libre formó parte importante de su vida personal y deportiva, ya que le permitió adquirir experiencia, conocer a otros profesionales del medio y enfrentar distintas etapas personales durante su carrera.

Motivos del retiro de Estrellita de Plata de la lucha libre

De acuerdo con lo expresado por la propia luchadora, la decisión de retirarse no fue sencilla. Indicó que actualmente no se encuentra en condiciones físicas ni mentales adecuadas para regresar al ring, motivo por el cual optó por concluir su etapa como luchadora profesional.

Rodríguez Durán explicó que las exigencias del deporte influyeron en su estado de salud y que, ante ese panorama, decidió priorizar su recuperación. También mencionó que, en caso de volver a luchar en el futuro, lo haría sin portar la máscara que caracterizó a Estrellita de Plata.

Reacciones tras el anuncio

Luego de que se hiciera pública la noticia, aficionados y miembros del gremio de la lucha libre expresaron mensajes de apoyo y reconocimiento a su trayectoria a través de redes sociales.

Con este anuncio, Eira Nayeli Rodríguez Durán concluye formalmente su etapa como Estrellita de Plata y deja abierta la posibilidad de una futura participación en la lucha libre bajo nuevas condiciones.

