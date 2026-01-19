VIDEO: Extranjero se vuelve loco y se mete al ring de la Arena México para lanzarse de la tercera cuerda

La lucha libre es un patrimonio nacional que ha crecido de manera importante en los últimos años. Es por eso que es muy común que todas las funciones en la Arena México tengan una increíble audiencia, aunque esta vez una presentación del Consejo Mundial de Lucha Libre ( CMLL ) quedó manchada por la intervención de un fanático en el ring durante la lucha estelar.

Bandido se enfrentó a Templario por el campeonato mundial de peso medio del CMLL, en una lucha que tuvo que ser detenida momentáneamente mientras los elementos de seguridad sacaban al aficionado que, presuntamente, se encontraba bajo los efectos del alcohol y posibles sustancias ilícitas.

Video del extranjero invadiendo el ring de la Arena México

El aficionado logró burlar a la seguridad de la Arena México , se subió al ring y escaló hasta la tercera cuerda, aparentemente, con toda la intención de lanzarse contra el luchador Bandido.

En poco tiempo, varios elementos de seguridad se pusieron frente al extranjero para detenerlo e intentar bajarlo del ring. Incluso el luchador Bandido fue a hablar con él e intentar calmarlo. Destaca que el réferi de la contienda también colaboró con los elementos de seguridad para sacarlo del cuadrilátero.

¡QUÉ PASÓ EN LA ARENA MÉXICO! 💥



Un aficionado subió al ring y detuvo la lucha entre Bandido y Templario al quererse lanzar desde la tercera cuerda

Luego de esto, la función siguió con normalidad y el incidente no escaló. Por lo pronto, el CMLL no ha mencionado nada al respecto, mientras que el video se robó los reflectores en redes sociales y provocó indignación entre los aficionados.

Algunos aficionados que han invadido rings han terminado muy mal

Cabe destacar que muchas veces es una terrible idea subirse al ring para intervenir en una función de lucha libre. Esto ha ocurrido en varias ocasiones en diferentes partes del mundo, y en muchas ocasiones, los mismos luchadores suelen actuar en defensa propia y terminan por golpear o inmovilizar a a los invasores.

Uno de los ejemplos más recordados fue del luchador estadounidense Triple H, quien detuvo con violencia a un aficionado que iba a atacar a Stone Cold. 'El juego' le hizo un suplex al aficionado y después lo golpeó en reiteradas ocasiones.

