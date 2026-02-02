Las 5 estrellas que podrían definir el rumbo del Super Bowl 2026 y podrían ganar el MVP

El Super Bowl LX entre Seattle Seahawks y New Englad Patriots será el evento deportivo más importante del mundo en febrero de 2026. Un juego en el que se decide la gloria de la NFL y que será definido por detalles mínimos, en donde una jugada puede cambiarlo todo.

Ambos equipos tienen grandes estrellas que ya demostraron su valía a lo largo de la temporada. Claro, sus quarterbacks han brillado con los pases de anotación, pero hay otras opciones que serán determinantes en el partido del domingo 8 de febrero.

Los 5 jugadores a seguir en el Super Bowl 2026

Drake Maye, New England Patriots . El mariscal de los Patriotas es el jugador a seguir en este Super Bowl 2026

. El mariscal de los Patriotas es el jugador a seguir en este Cooper Kupp, Seattle Seahawks . Su caso es todo lo contrario. Durante años, Cooper buscó brillar por luz propia, pero nunca lo logró. Ahora, con Seattle, decidió jugar para el equipo y así encontró su mejor versión, como un QB "discreto" pero eficiente, que ha destacado por elegir la mejor opción en cada encuentro. Con 32 años, es su gran oportunidad en la NFL

. Su caso es todo lo contrario. Durante años, Cooper buscó brillar por luz propia, pero nunca lo logró. Ahora, con Seattle, decidió jugar para el equipo y así encontró su mejor versión, como un QB "discreto" pero eficiente, que ha destacado por elegir la mejor opción en cada encuentro. Con 32 años, es su gran oportunidad en la Jaxon Smith-Njigba, Seattle Seahawks. El ala cerrada es la dupla favorita de Cooper Kupp en la ofensiva, por lo que, seguramente, en sus manos tendrá los balones que pueden terminar en anotaciones.

El ala cerrada es la dupla favorita de Cooper Kupp en la ofensiva, por lo que, seguramente, en sus manos tendrá los balones que pueden terminar en anotaciones. Ernest Jones, Seattle Seahawks. Las defensivas ganan campeonatos y esto lo sabe Ernest Jones, el linebacker estrella de Seattle que se ha encargado de nublar los sueños de los quarterbacks rivales.

Las defensivas ganan campeonatos y esto lo sabe Ernest Jones, el linebacker estrella de Seattle que se ha encargado de nublar los sueños de los quarterbacks rivales. TreVeyon Henderson, New England Patriots. El novato ha tenido una temporada soñada y también ha demostrado ser clave en la ofensiva de los Patriotas. Seguramente tendrá que recibir pases clave durante el partido y su actuación será clave.

