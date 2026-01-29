OFICIAL: Uriel Antuna es nuevo jugador de Pumas; detalles del fichaje que sacude el mercado del Clausura 2026

En medio de la salida de Jorge Ruvalcaba de Pumas, el Club Universidad Nacional anunció la incorporación de Uriel Antuna a sus filas, esto a un día de jugar la jornada 4 contra Santos en el Estadio Olímpico Universitario.

Por medio de redes sociales, el equipo capitalino presentó al Brujo, quien llega procedente de Tigres donde no logró tener la continuidad que sí mostró con Cruz Azul, escuadra donde fue campeón de goleo.

¡Uriel Antuna ya es auriazul! 💙💛



Bienvenido a la familia de los Pumas, Cantera y CU te reciben con los brazos abiertos 🫂#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/rvaS5KxZCc — PUMAS (@PumasMX) January 30, 2026

¿Quién es Uriel Antuna, nuevo jugador de Pumas?

Se ha consolidado como extremo por ambas bandas, gracias a su velocidad, capacidad de desborde y constante proyección ofensiva. Su formación comenzó en las fuerzas básicas de Santos Laguna, club con el que debutó en la Primera División en 2017.

Ese mismo año dio el salto al extranjero tras ser adquirido por el Manchester City. Aunque no tuvo minutos con el primer equipo inglés, el club lo cedió al FC Groningen de la Eredivisie, donde tuvo su primera experiencia en el futbol europeo.

Más adelante, en 2019, continuó su carrera en la Major League Soccer con LA Galaxy, etapa en la que encontró mayor continuidad y protagonismo dentro del terreno de juego. Tras su paso por Estados Unidos, Antuna regresó a la Liga MX para vestir la camiseta de Chivas y, posteriormente, la de Cruz Azul.

Fue con La Máquina donde vivió uno de los mejores momentos de su carrera, al convertirse en un referente ofensivo y contribuir de forma constante con goles y asistencias. En 2024 se incorporó a Tigres UANL , aunque sin lograr la regularidad esperada.

Jorge Ruvalcaba se va de Pumas y llega Uriel Antuna

Mercado de fichajes de Pumas para el Clausura 2026

Previo al arribo de Antuna, la directiva universitaria ya había presentado a varios refuerzos de cara al Clausura 2026 , en una clara señal de renovación del plantel. Hasta el momento, seis futbolistas se han incorporado oficialmente al equipo auriazul:



Juninho Vieira , delantero centro que llega en compra definitiva para fortalecer el ataque

, delantero centro que llega en compra definitiva para fortalecer el ataque César Garza , mediocampista defensivo incorporado a préstamo procedente de Monterrey

, mediocampista defensivo incorporado a préstamo procedente de Monterrey Antonio Leone , joven defensor proveniente de Rayados

, joven defensor proveniente de Rayados Jordan Carrillo , extremo ofensivo que llega desde Santos Laguna

, extremo ofensivo que llega desde Santos Laguna Robert Morales , delantero paraguayo con experiencia en Toluca

, delantero paraguayo con experiencia en Toluca Jesús Rivas, defensor que regresa al club tras un periodo de préstamo con Puebla

Mientras que las bajas fueron:



Aaron Ramsey

Jorge Ruvalcaba, el extremo mexicano fue transferido a New York Red Bulls de la Major League Soccer, siendo una de las salidas más relevantes del equipo felino

Con estas altas y bajas, Pumas busca equilibrar juventud y experiencia para competir de manera sólida en el presente torneo.

