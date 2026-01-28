“Sabemos el nivel que tiene": Carrasquilla y Morales ven bien la llegada de Antuna a Pumas

Pese a que la directiva del Club Universidad Nacional dijo que estaba cerrado el plantel de Efraín Juárez, por medio de redes sociales comenzó el rumor de que Uriel Antuna es nuevo jugadores de los Pumas.

El exseleccionado nacional llegaría procedente de Tigres, equipo donde no logró alcanzar regularidad ni minutos en el campo, pese a que con Cruz Azul se convirtió en campeón de goleo de la Liga MX.

En Pumas ven con buenos ojos la llegada de Antuna

Ante esto, en conferencia de prensa este miércoles 28 de enero, Coco Carrasquilla y Robert Medina no dudaron en destacar el nivel del Brujo y sentenciaron que haría bien su llegada a los del Pedregal.

"Todos sabemos del nivel que tiene Antuna y si llega sería fantástico", mencionó el paraguayo, mientras que el panameño recordó que ya conocen su calidad: "Como dijo Robert, conocemos la calidad del jugador, pero no tenemos información clara de si llega o no y si llega conocemos su capacidad".

¿Quién es Uriel Antuna, el nuevo refuerzo de Pumas?

Antuna se desempeña principalmente como extremo, posición en la que destaca por su velocidad, desborde y capacidad para generar peligro por las bandas. Inició su formación en las fuerzas básicas de Santos Laguna, club con el que debutó en Primera División en 2017.

Ese mismo año dio el salto al futbol europeo al ser fichado por el Manchester City, aunque no debutó con el primer equipo y fue cedido al FC Groningen de la Eredivisie. Posteriormente, en 2019, tuvo una etapa en la Major League Soccer con LA Galaxy, donde ganó mayor regularidad y protagonismo.

Antuna regresó a la Liga MX para jugar con Chivas y, más tarde, con Cruz Azul, equipo en el que vivió uno de sus mejores momentos al convertirse en un referente ofensivo y aportar goles y asistencias importantes. En 2024 se incorporó a Tigres UANL, uno de los clubes más competitivos del futbol mexicano.

Mercado de fichajes de Pumas para el Clausura 2026

Antes de la posible llegada de Antuna, seis futbolistas fueron presentados oficialmente por el club como refuerzos para al Clausura 2026:



Juninho Vieira – delantero centro, fichado en compra definitiva para reforzar el ataque auriazul

– delantero centro, fichado en compra definitiva para reforzar el ataque auriazul César Garza – mediocampista defensivo llegado a préstamo desde Monterrey

– mediocampista defensivo llegado a préstamo desde Monterrey Antonio Leone – defensa joven incorporado desde Rayados de Monterrey

– defensa joven incorporado desde Rayados de Monterrey Jordan Carrillo – extremo ofensivo procedente de Santos Laguna

– extremo ofensivo procedente de Santos Laguna Robert Morales – delantero paraguayo con experiencia en Toluca

delantero paraguayo con experiencia en Toluca Jesús Rivas – defensor que regresa tras un préstamo con Puebla

